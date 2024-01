Theater Hagen: Wie lange gibt es das Schnäppchenticket noch?

Hagen Seit einem Jahr bietet das Theater ein 3 x 9-Euro-Ticket an, um junge Leute zu locken. Wie viele Tickets verkauft wurden und wie es weitergeht

Vor gut einem Jahr wurde das 3 x 9-Euro-Ticket im Theater Hagen auf den Markt gebracht. Am 24. Januar 2023 fiel der Startschuss zum vereinfacht ausgedrückt 27-Euro-Ticket. Mit der Marketing-Kampagne will das Theater seitdem die Zuschauerzahlen erhöhen, sprich, mehr und neue – vor allem auch jüngere - Zuschauer vor die Bühne locken.

Nachfolger des 9-Euro-Tickets

Zur Erinnerung: Das 3 x 9-Euro-Ticket ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das das Theater Hagen in den Monaten Oktober, November und Dezember 2022 angeboten hatte. Der Name knüpfte natürlich an das 9-Euro-Ticket, das im Sommer 2022 deutschlandweit und für jedermann für jeweils einen Monat in Bussen und Bahnen gültig war, an. Interessierte können also seit einem Jahr innerhalb eines Monats drei Vorstellungen im Großen Haus (oder ein Sinfoniekonzert in der Stadthalle bzw. eine Aufführung im jungen Theater Lutz) besuchen.

Möchte neue und vor allem junge Zuschauer gewinnen - das Theater Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Einen Monat nach Einführung des 27-Euro-Tickets teilte das Theater Hagen auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass bislang 200 Exemplare verkauft worden seien und man mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sei.

Neukundengewinnung im Visier

Und das Resümee nach einem Jahr? „Innerhalb des letzten Jahres sind insgesamt 1200 unseres 3 x 9-Euro-Tickets verkauft worden“, sagt Mareike Hujo, Marketingleiterin des Theaters Hagen.

Steht voll hinter der Werbekampagne: Mareike Hujo, Leiterin des Bereichs Marketing und Kommunikation im Theater Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und weiter: „Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg, der besonders der Neukundengewinnung dient.“ Auf jeden Fall werde man das Angebot in den kommenden Monaten weiterführen, „wir haben beschlossen, bis Ende der Spielzeit, also bis Juli, daran festzuhalten.

Zur Erinnerung und wichtig zu wissen: Das Kontingent für Plätze, die mit dem 3 x 9-Euro-Ticket besetzt werden, ist begrenzt. Bei sehr gut besuchten Produktionen gilt weiterhin, dass regulär gekaufte Eintrittskarten und Abos Vorrang vor dem günstigen Monatsticket haben.

Keine freie Platzwahl

Wie bereits beim Vorgänger, also beim 9-Euro-Theater-Ticket, gilt auch beim 27-Euro-Ticket, dass es keine freie Platzwahl gibt (also anders als bei den teureren Karten im Freiverkauf und beim Abonnement). Für jene, die sich für das Günstig-Ticket interessieren, sicherlich eine weitere wichtige Information: Es gibt keine automatische Verlängerung des 3 x 9-Euro-Tickets – Interessierte können sich von Monat zu Monat neu entscheiden, ob sie ein Schnäppchen-Ticket kaufen möchten, „das erhöht die Flexibilität“, unterstreicht Marketingleiterin Mareike Hujo.

