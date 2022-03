Theater in Hagen sagt Sonderkonzert für Ukraine-Opfer ab

Hagen. Das Hagener Theater hat das für den 13. März geplante Sonderkonzert für die Kriegsopfer in der Ukraine abgesagt.

Das Hagener Theater hat das am 13. März um 18 Uhr geplante Sonderkonzert unter dem Titel „Gegen den Krieg – für die Solidarität der Völker“ zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine abgesagt. Der Grund: Es gebe derzeit leider zu viele Corona-positiv Getestete in verschiedenen Abteilungen des Theaters, teilte dessen Sprecherin Ina Wragge mit. Daher könne das Konzert am 13. März nicht stattfinden: „Ein Ersatztermin wird sobald wie möglich bekannt gegeben.“

Die bereits erworbenen Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Die Theaterkasse setzt sich zeitnah mit den Karteninhabern in Verbindung.

