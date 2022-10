Theatergruppe „Klamauk“ nimmt Geschlechterrollen aufs Korn

Hohenlimburg. Männer gehören an den Herd und Frauen regieren die Welt – eine neue Theaterkomödie spielt mit den Klischees. Bald ist Premiere in Hohenlimburg

„Was wäre, wenn Frauen die Welt regieren und die Männer sich hätten emanzipieren müssen?“. Als Jana Fischer von der Theatergruppe „Klamauk“ vor gut einem Jahr joggte, kam ihr aus dieser Frage heraus die Idee zur neuen Komödie der Hohenlimburger Laiengruppe. Am 21. Oktober nun feiert „Mannzipation“ Premiere im Werkhof Kulturzentrum in Hohenlimburg.

Frauen regieren die Welt

Zur Geschichte: Tom Jägerin träumt davon, wie seine Mutter die Welt als Politikerin zu verbessern. Doch sein Verhalten stößt in seinem Umfeld nur auf Gelächter – denn jeder weiß, dass die einzige Aufgabe von Männern darin besteht, sich um Kinder und Küche zu kümmern. Die Frauen dagegen sind es, die die Welt lenken. Als Tom sich dagegen auflehnt und die „Mannzipation“ ins Rollen bringen will, stürzt er das Land und seine Familie ins Chaos.

Texterin schreibt für Kebekus

Die Geschichte, die Klamauk in ihrem Theaterstück erzählt, könnte aktueller – und verdrehter – kaum sein. Das Besondere: Klamauk führt selbst geschriebene Stücke auf. Beruflich schreibt Jana Fischer für stark feministisch geprägte Fernsehsendungen wie die Carolin-Kebekus-Show oder das Sketch-Comedy-Format „Kroymann“ in der ARD. „Dadurch gibt es immer wieder Situationen, in denen ich denke: Das müsste man sich jetzt einfach mal umgekehrt vorstellen und Männer in die Situation versetzen“, erklärte sie, „und daraus entstand dann die Frage, wie die gesamte Emanzipationsgeschichte aus Männersicht aussehen würde.“

Wöchentlich treffen sich junge Erwachsene zum Theaterspielen im Werkhof Kulturzentrum in Hohenlimburg. Die Gruppe „Klamauk“ gibt es bereits seit mehreren Jahren - hier ein Bild von der Aufführung ihres Stücks „Transitzone“ aus dem Jahr 2019. Foto: Frauke Höller

Debatten erwünscht

So kam das neue Theaterstück von Klamauk zustande. Seit einem halben Jahr probt die Gruppe die „Mannzipation“. Dass die Botschaft des Stücks viel interpretiert und diskutiert werden kann, ist der Gruppe bewusst. Bei Klamauk selbst wird der Gehalt der „Mannzipation“ verschieden verstanden: „Man sollte sich von der Gesellschaft nichts vorschreiben und vom Träumen abhalten lassen, nur weil sie einem Werte, Normen und Verhaltensweisen vorschreiben lassen will“, findet Darstellerin Louisa Geuss. „Es gibt nicht den typischen Mann und die typische Frau mit entsprechendem typischen Charakter, Verhalten, passendem Job und Aufgaben. Es geht um das Brechen von Gender-Klischees und Diversität.“

Jugend macht Kleinkunst

Einen anderen Grund, die Gruppe zu unterstützen, gibt es aber auch: „Damit auch die junge Generation ihre Chance bekommt, ihr kleinkünstlerisches Können und Talent präsentieren zu dürfen“, ergänzte Akteurin Kira Körfer, „und Emanzipation ist doch ein interessantes Thema, besonders aus einem anderen Blickwinkel.“

Ob man nun nur Unterhaltung oder mehr aus dem Stück mitnimmt, das wolle sie dem Publikum nicht vorschreiben, so Jana Fischer. „Aber ich glaube, es ist eine ermutigende Geschichte für jeden, der schon mal das Gefühl hatte, irgendwo nicht reinzupassen. Und ganz ehrlich, wer hatte das noch nie?“

Drei Aufführungen

Die Komödie „Mannzipation“ feiert am 21. Oktober um 20 Uhr Premiere im Werkhof. Weitere Aufführungstermine sind am 23. Oktober um 18 Uhr und 28. Oktober um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf unter www.werkhof-kulturzentrum.de.

