Tiefflug: Dieser Hubschrauber muss weiter über Hagen kreisen

Hagen. Weitere drei Tage muss ein Hubschrauber über Hagen kreisen. Er fliegt sehr tief und seine Geräusche sind weit zu hören. Die Hintergründe.

Die von Enervie Vernetzt für diese Woche geplante Befliegung zur Kontrolle des Hochspannungsnetzes durch ein speziell geschultes Fachunternehmen muss erweitert werden. Hintergrund ist die derzeit volatile Wetterlage. Ursprünglich war vorgesehen, die Flüge nur in der Zeit von 15. August bis 17. August 2023 durchzuführen. Enervie plant nun in Abstimmung mit dem Fachunternehmen, die Kontrolle aus der Luft auch in der kommenden Woche vom 22. bis 24. August durchzuführen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen