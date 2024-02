Tierheim Hagen: Diese Hunde warten noch auf ein Zuhause

Tierärztin und Tierheim-Leitern Annika Möhl mit dem reizenden Männerpaar: Praks und Pronko werden am liebsten zu zweit in ein neues Zuhause vermittelt

Hagen 20 Hunde sitzen in Hagen im Tierheim - viele warten schon lange auf ein Zuhause. Wir stellen sie vor und erklären, wie die Vermittlung läuft.

Annika Möhl holt Praks und Pronko zu sich auf die Couch und streichelt ihnen über den Kopf, die beiden Staffordshire-Mixe warten noch sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. „Die Arbeit hier mit den Tieren macht mir einfach riesigen Spaß“, sagt die Tierärztin, die seit gut anderthalb Jahren gemeinsam mit Dr. Andrea Piepenbrink das Hagener Tierheim leitet. Und ja, neben der Vermittlung und Pflege der Tiere möchten sie noch viele Projekte angehen, unter anderem eine Überdachung für den Katzenauslauf und in Kooperation mit dem Tierschutzverein auch weiterhin einen Anbau, in dem beispielsweise Quarantäne-Boxen untergebracht werden könnten.

„Wir haben, das möchte ich betonen, ganz tolle Ehrenamtliche - suchen aber immer gerne weitere Unterstützung, beispielsweise von Gassigängern oder Menschen, die am Wochenende hier aushelfen“, gibt Annika Möhl Einblicke. Katzen, Hunde und Kleintiere sind hier im Tierheim untergebracht. „Aktuell haben wir 20 Hunde, von denen nicht alle zur Vermittlung stehen. Teilweise wurden sie sichergestellt und warten noch auf ihre Verhandlung.“

Schwierig sei es vor allem, die größeren Hunde zu vermitteln, „Welpen oder kleine Hunde finden immer relativ schnell ein Zuhause. Manche Tiere haben Schlimmes erlebt, die meisten werden als Fundtiere gebracht“, sagt Annika Möhl. Viele Leute würden sich unüberlegt Tiere anschaffen, „im Internet ist der Kauf viel zu leicht geworden. Wer ein Tier hat, der hat eine Verantwortung.“ Dementsprechend vermittelt das Tierheim auch erst nach Kennenlernen und Vorkontrollen in ein neues Zuhause.

So läuft eine Vermittlung ab

Tierärztin Annika Möhl ist seit knapp anderthalb Jahren Leiterin des Tierheims in Hagen. Foto: Alex Talash

Seit Corona setzt das Tierheim darauf, Termine für ein Kennenlernen zu vereinbaren, „das ist entspannter für uns und die Tiere und man kann sich mehr Zeit für die Interessenten nehmen und auf Fragen eingehen. Wir geben Tipps, beraten, gehen gemeinsam mit Interessenten spazieren, damit man schauen kann, ob es passt“, erklärt die Leiterin. Alle Tiere seien geimpft und kastriert.

Vor einer Vermittlung gebe es immer eine Vorkontrolle bei den Interessenten zu Hause, wer sich für ein Tierheim-Tier interessiert, kann sich bei Interesse zu den Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail im Tierheim melden (02331/207-2545 oder tierheim@stadt-hagen.de). „Wenn wir dort einmal nicht zu erreichen sind, sind wir vermutlich bei den Tieren - und bitten um Verständnis“, betont Annika Möhl.

Diese Hunde warten aktuell noch auf ein Zuhause:

Praks und Pronko

Praks und Pronko möchten am liebsten gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen. Foto: Tierheim Hagen

Praks und Pronko sind ca. 8 Jahre alt. Das Tierheim würde sie am liebsten zusammen vermitteln, „auch wenn dies für die neuen Besitzer einen großen organisatorischen Mehraufwand bedeuten würde. Praks und Pronko leben schon ihr ganzes Leben miteinander und verstehen sich i.d.R. sehr gut - es sei denn, es geht ums Futter; dann kann es schonmal zu Rangeleien kommen“, so das Tierheim. Sie sind total freundlich, verspielt und verschmust, mit Hündinnen kommen beide gut zurecht, mit Rüden eher nicht. Das Laufen an der Leine kann sicherlich noch verbessert werden. Im Auto fahren sie gut mit und einige Stunden können sie ohne Probleme alleine bleiben.

Thyson

Rottweiler-Rüde Thyson ist ein menschenbezogener Hund, der grundsätzlich verträglich mit Artgenossen ist. Foto: Tierheim Hagen

Auch Thyson sucht seine Für-immer-Menschen. „Nachdem Thyson schon einmal sein zu Hause verloren hatte, mussten seine zweiten Besitzer ihn aufgrund schwieriger Umstände schweren Herzens bei uns abgeben“, so das Tierheim. Er ist kastriert und ein aufgeschlossener, menschenbezogener Hund, der grundsätzlich verträglich mit anderen Hunden ist. Aufgrund seines eingeschränkten Sehvermögens ist er bei hastigen Bewegungen und fremden Menschen erst skeptisch. Aufgrund der Rasse besteht Maulkorbpflicht. „Man könnte Thyson jedoch nach einem Wesenstest von der Maulkorbpflicht befreien. Im Auto fährt er prima mit.“ Der Rüde beherrscht die Grundkommandos und ist seit Ende 2022 im Tierheim.

Juri

Juri würde am liebsten ein großes Grundstück bewachen und sucht am besten ein Zuhause im ländlichen Bereich. Foto: Tierheim Hagen

Kangal-Rüde Juri hätte - entsprechend seiner Rasse - am liebsten ein großes Haus mit großem, eingezäuntem Grundstück, das er bewachen darf. Für den Herdenschutzhund wäre ein neues Heim in ländlicher Gegend optimal. „Juri liebt Wasser und lange Spaziergänge. Neuem gegenüber ist er zuerst noch etwas misstrauisch, da er in den ersten Lebensmonaten nicht allzu viel kennenlernen durfte.“ Mit fremden Artgenossen ist er gut verträglich. Die neuen Besitzer sollten sich am besten mit der Rasse auskennen und müssten weiter liebevoll und konsequent an seiner Erziehung arbeiten. Er ist seit Januar 2023 im Tierheim.

Notfall-Hund Capper

Capper wartet schon einige Jahre auf ein neues Zuhause und ist im Tierheim wahnsinnig unterfordert. Foto: Tierheim Hagen

Der Deutsche Jagdterrier ist ein kerniger und oftmals sturköpfiger Hund – demnach passt Capper wunderbar in die Rassebeschreibung. „Im Tierheim ist er leider wahnsinnig unterfordert und benötigt unbedingt eine auslastende Beschäftigung, die ihn fordert. Ein hundeerfahrener Jäger wäre da sicherlich die optimale Lösung“, so das Tierheim. Capper ist bereits seit Mai 2018 im Tierheim und wurde ca. 2014 geboren.

Karli

Karli braucht erfahrene Hundehalter als neue Besitzer - und im Optimalfall einen Hof zum bewachen. Foto: Tierheim Hagen

Der vierjährige Kangal-Rüde Karli wurde im November 2021 von seinen Vorbesitzern abgegeben. Er weist alle typischen Verhaltensmerkmale eines Herdenschutzhundes auf und benötigt unbedingt erfahrene Hundehalter als neue Besitzer. „Am besten wäre für ihn ein Zuhause auf dem Land, wo er möglicherweise einen Hof bewachen kann“, so das Tierheim. Geboren wurde Karli im April 2017.

Simba

Simba wird nur an Profis vermittelt - er kommt aus sehr schlechten Verhältnissen. Foto: Tierheim Hagen

Simba kam aus sehr schlechten Verhältnissen und stark abgemagert ins Tierheim. Seine schlechten Erfahrungen haben ihn leider dazu gebracht, seine Ressourcen stark zu verteidigen. Daher ist er sicherlich nur ein Hund für Profis. Er ist seit April 2022 im Tierheim und ein Cane Corso Italiano.

Casper

Rottweiler-Mix Casper ist ein ängstlicher Rüde, der langsam auftaut. Man muss noch viel mit ihm üben. Foto: Tierheim Hagen

Casper ist nun endlich so weit, dass man langsam an eine Vermittlung denken kann. Als er letzten Sommer ins Tierheim kam, kannte er nichts. Er hatte Angst vor Menschen, Geräuschen und Gegenständen – sogar einem Ball. Durch eine liebevolle, langsame Gewöhnung an unterschiedliche Lebenssituationen taut er immer mehr auf. Er orientiert sich sehr an anderen Hündinnen – weshalb er als Zweithund gut vorstellbar wäre. Man wird noch sehr viel mit ihm üben müssen, bevor er übernommen werden kann – „aber der Aufwand wird sich lohnen“, so das Tierheim.

Lanu

Schäferhund-Labrador-Mix Lanu braucht noch Erziehung und kam als Fundhund ins Tierheim. Foto: Tierheim Hagen / Tierheim der Stadt Hagen

Lanu braucht unbedingt körperliche und geistige Auslastung und Erziehung. Er kam als Fundhund ins Tierheim und scheint nie eine Leinenführigkeit oder ähnliches beigebracht bekommen zu haben. Menschen gegenüber ist er freundlich, mit Hündinnen kommt er zurecht, Sympathie spielt aber eine Rolle. Die Situation im Tierheim belastet ihn sehr, was er teilweise mit Übersprungshandlungen zeigt. „Daher führen wir ihn zur Sicherheit mit Maulkorb spazieren, obwohl er keine Maulkorbpflicht hat. Sicherheitshalber sollte er auch nicht zu Kindern. Wenn man ihm die nötige Erziehung beibringt, bekommt man einen unheimlich agilen und netten Hund“. Er ist seit August 2023 im Tierheim.

