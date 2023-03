Eine Bierführung gibt es am Wochenende in Dortmund-Hörde.

Freizeittipp Tipps: Etwas Erleben am Wochenende in Hagen und Umgebung

Hagen. Stand-up-Comedy, Poetry-Slams, Flohmarkt, Sport oder eine Bierführung: Die Hagener Redaktion hat wieder fünf Tipps für das Wochenende gesammelt.

Am Wochenende noch nichts vor? Die Redaktion gibt wieder Tipps für Unternehmungen in Hagen und Umgebung.

Mein Tipp

Erlebnistour – eine Bierführung durch Hörde. Eine Tour durch die Geschichte der Brautradition in Hörde. Von der „Schlanken Mathilde“ (An der Schlanken Mathilde 1) aus geht es durch die Hörder Biergeschichte und natürlich auch an den Tresen und „anne Bude“. „Inklusive einer Flasche Bier, n´ Stößchen, nen Bütterken mit Schmalz, nen Schnäpschen und viel Vergnügen“. Los geht es Samstag ab 16 Uhr. Kosten: 26 Euro, Anmeldung: 0231/4770532.

Viel Spaß für wenig Geld

Bücherflohmarkt. Bei dem kalt-nassen Wetter kann man sich gerne Mal mit einem Buch auf die Couch verkriechen. Vielleicht können Sie ja ein Schnäppchen beim Bücherflohmarkt im St. Elisabeth Gemeindehaus (Scharnhorststraße 27, Samstag 10-18 Uhr) abstauben.

Einen Bücherflohmarkt gibt es am Wochenende in Hagen im St. Elisabeth Gemeindehaus (Symbolfoto) Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Rampenlicht

Poetry Slam moderiert von Jan Schmidt: Die Crème de la Crème stellt sich in der Pelmke dem modernen Dichterwettstreit. Ob altes Showpony oder Youngster, ob Lyrik oder Satire: Hauptsache selbst geschrieben. Am Ende kürt das Publikum den Sieger/die Siegerin. Los geht es um 20 Uhr (Einlass: 19.30). Kosten: VVK: 6 Euro/AK: Euro. (Pelmkestraße 14, 02331/336967).

Der Moderator Jan Schmidt moderiert am Wochenende die Poetry-Slam Veranstaltung in Hagen in der Pelmke. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Für die Kleinen

Anja Schöne - Prinzessin Erbse, Ein Märchenabenteuer auf Umwegen für alle ab 4 Jahren gibt es am Sonntag um 11 Uhr im Lutz-Theater in Hagen, Elberfelder Str. 65. Kosten: 6 Euro, Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Prinzessin Erbse – hier Enya Becirevic und Helen Rademacher (links) auf der Bühne – wird am Wochenende im Lutz in Hagen gezeigt. Foto: Leszek Januszewski / Theater Hagen

Das Sporthighlight

Vierter gegen Fünfter: Die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen bestreiten am Samstag ein echtes Topspiel gegen die Dresden Titans. Der Hochball steigt um 19 Uhr in der Krollmann Arena. Tickets gibt es ab 12 Euro auf www.adticket.de oder in der Phoenix-Geschäftsstelle in der Mittelstraße.

Mal was anderes

Stand-Up-Comedy: King Kong Comedy ist die neue Stand-up-Comedy-Show in Dortmund. Es gibt keine Verkleidungen, keine Büttenreden und keine Witzchen aus dem Netz. Auf der Bühne: Immer nur ein Comedian, ein Mikro und viel zu Lachen – und zwar am Freitag, 19.30 Uhr, in der Cinebar Dortmund, Wittekindstraße 4. Kosten: 9 Euro. Karten: www.kingkongcomedy.de, an allen Eventim-Vorverkaufsstellen und der Abendkasse.

