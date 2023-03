Tod eines Hageners (20) – große Anteilnahme in der Stadt

Hagen. Roberto Zolli verstirbt nach einem schweren Autounfall. In den sozialen Netzwerken drücken Tausende ihre Anteilnahme aus. Ein tragischer Fall:

Der Tod des Hageners Roberto Zolli hat eine Welle der Anteilnahme in der Stadt ausgelöst. Der 20-Jährige war nach einem tragischen Autounfall auf einer Landstraße in Höhe von Rees (bei Haldern )ums Leben gekommen, die genauen Umstände sind noch ungeklärt.

Blumen abgelegt und Kerzen angezündet

Vor der Eingangstür der Pizzeria „Pinocchio“, die seit 36 Jahren von Familie Zolli an der Fleyer Straße in Hagen geführt wird, wurden Blumen abgelegt und Kerzen angezündet. Viele Hagenerinnen und Hagener sind in Gedanken bei der trauernden Familie, für die nach dem Unfall weiterhin viele Fragen ungeklärt bleiben. Die Pizzeria ist aus „familiären Gründen“, wie es an der Eingangstür des beliebten kleinen Restaurants steht, weiterhin geschlossen.

Der tödliche Unfall ereignete sich in der Nacht zum Montag gegen 0.02 Uhr: 86 Kilometer von Hagen entfernt kam auf der Landstraße 7 bei Haldern ein BMW rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer (26), überlebte den Unfall schwer verletzt, zwei Beifahrer starben auf der Stelle. Der eine, ein 17-Jähriger, ist der Bruder des Fahrers. Der 20-Jährige ist Roberto Zolli.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist Roberto Zolli bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Familie möchte ihm einen letzten Wunsch erfüllen: Sein Bild soll um die Welt gehen. Foto: Zolli

