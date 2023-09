Die Einsatzkräfte am Ort des tödliche Unglücks in Hagen. Das Opfer wird abgeschirmt (rechts).

Autobahnpolizei Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt auf A46 in Hagen

Hagen. Unfall mit tragischem Ausgang am Samstag auf der A46 in Hagen-Hohenlimburg: Ein Motorradfahrer (45) erlag seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall auf der A46 in Hagen-Hohenlimburg: Ein 45-jähriger Motorradfahrer verlor nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und kam zu Tode. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Autobahnpolizei gegen 13.40 Uhr.

Das Motorrad fuhr und rutschte noch rund 100 Meter weit über die Autobahn. Foto: Feuerwehr Hagen

Der Mann aus Werdohl war auf der A46 in Richtung Hagener Kreuz unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Elsey kam es dann auf gerader Strecke zu dem tragischen Unglück. Der Mann wurde offenbar von seinem Motorrad geschleudert, das noch herrenlos weiterfuhr, gegen die Leitplanke prallte und dann in 100 Metern Entfernung auf der Fahrbahn liegenblieb.

Rettungskräfte versuchen zu reanimieren

Rettungskräfte versuchten den Mann eine Zeitlang zu reanimieren, was aber leider nicht zum Erfolg führte. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Auch der Rettungshubschrauber landete, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Foto: Feuerwehr Hagen

Ein Rettungshubschrauber war ebenso vor Ort wie die Feuerwehren aus Iserlohn und Hagen sowie die Polizei. Die Autobahn wurde in Richtung Hagen für die Unfallaufnahme gesperrt. Auch ein besonders geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei aus Dortmund rückte an, um das Geschehen, unter anderem mit Hilfe einer Drohne, zu analysieren.

Die Autobahn wurde in Richtung Hagen gesperrt. Die Gegenrichtung war nicht betroffen, dort kann der Verkehr weiterrollen.

