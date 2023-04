Tödlicher Unfall: Opfer und seine Frau stammen aus Hagen

Breckerfeld/Halver. Die Frau des bei dem schrecklichen Unfall auf der Landstraße 528 getöteten Autofahrers schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der bei dem schweren Unfall am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Breckerfeld und Halver getötete Autofahrer stammt aus Hagen. Es handele sich um einen 36-jährigen Mann, teilte die Polizei des Märkischen Kreises, die die Ermittlungen leitet, mit.

Seine neben ihm sitzende, gleichaltrige Ehefrau schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Das Auto des Ehepaars aus Hagen war auf der Landstraße 528 mit einem Sattelschlepper zusammengeprallt und dabei total zerstört worden. Die Fahrerin (55) des Sattelschleppers und die vier Insassen eines Kleinbusses, der ebenfalls mit dem schweren Lastwagen kollidierte, kamen mit leichten Verletzungen davon.

Genaue Unfallursache wird noch ermittelt

Der Unfall ereignete sich nahe des Bauzentrums Lieder und der kleinen Ortschaft Hürxtal. Zur möglichen Ursache des Unglücks machte die Polizei am Mittwoch keine weiteren Angaben.

Gegen 17 Uhr war der in Richtung Halver fahrende Sattelschlepper mit Auflieger aus dem Märkischen Kreis in einer Rechtskurve der Landstraße nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort schob er nach Polizeiangaben zunächst den Kleinbus in den Straßengraben. Anschließend drückte das riesige Fahrzeug das mit den Eheleuten aus Hagen besetzte Auto gegen einen Holzstapel. Dabei wurde der Pkw regelrecht zertrümmert.

Straße erst am Mittwoch freigegeben

Die Feuerwehr barg die Insassen des Autos, für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom angeforderten Rettungshubschrauber abtransportiert.

Bis in die frühen Morgenstunden sicherte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund vor Ort Spuren. Die Bergung des Sattelschleppers gestaltete sich schwierig, weshalb der Verkehr auf der Landstraße erst am Mittwoch kurz vor 8 Uhr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbei fließen konnte.

Die Polizei stellte den Sattelschlepper sicher. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

