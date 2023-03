Tonnen bleiben stehen, Streik bei der Müllabfuhr in Hagen

Verdi bestreikt am Freitag, 10. März, in Hagen die Müllabfuhr.

Hagen. Vom Streik im Öffentlichen Dienst ist am Freitag in Hagen auch der Entsorgungsbetrieb (HEB) betroffen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat für Freitag, 10. März, erneut Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Hagen angekündigt. Von dem Streiktag sind auch verschiedene Dienstleistungsangebote des Hagener Entsorgungsbetriebs (HEB) betroffen.

Alle Restmülltonnen, die üblicherweise freitags geleert werden, können daher am 10. März nicht geleert werden. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgt die nächste Leerung in den betroffenen Gebieten von Hagen am darauffolgenden Freitag, 17. März. An diesem Tag werden sowohl die regulären Abfallbehälter (graue und grüne Behälter) als auch die in der Vorwoche nicht geleerten roten Behälter entleert.

Straßenreinigung wird ebenfalls bestreikt

Von der Arbeitsniederlegung ist ebenfalls die Straßenreinigung betroffen, aber auch die Abgabestelle für Gelbe Säcke, Altpapier und Altglas auf dem HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße sowie die Abgabe von Abfällen und Wertstoffen an der Müllverbrennungsanlage. Die Abholung von Sperrmüll erfolgt an diesem Tag ebenfalls nicht. Auch das Kundenbüro des HEB wird erst am Montag, 13. März, wieder erreichbar sein.

Die Leerung der Altpapiertonnen ist nicht vom Streik betroffen. Die Ausrüstungstermine für das Behälter-Identifikationssystem sind ebenfalls nicht betroffen und finden statt.

So begründet Verdi den Streik

Zwischen 2.456,51 im ersten Berufsjahr und 3.033,74 Euro nach 15 Jahren verdienen die Menschen, die täglich unseren Müll abholen, rechnet Marco Schmidt von Verdi vor: „Das sind natürlich die Bruttobeträge. Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bleiben den Kolleg*innen zwischen knapp 1.650 und rund 1.950 Euro netto übrig.“

Große Sprünge könne man davon sowieso nicht machen, wenn dann aber die Preise für Strom und Heizenergie durch die Decke gingen und die Lebensmittel deutlich teurer würden, werde es echt eng. Deshalb erwarteten die Beschäftigten in der Entsorgung eine kräftige Tariferhöhung, so der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär in Hagen.

Und dafür gingen die Beschäftigten in Hagen am Freitag auf die Straße. „Die Kolleg*innen sind wirklich stinksauer“, beschreibt Mario Schmidt die Situation. In der 2. Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber ab Oktober, also nach neun „Nullmonaten“, drei Prozent Steigerung im ersten Schritt angeboten. „Für die Müllwerker*innen sind das brutto zwischen 70 und 90 Euro, davon bleiben netto rund 45 bis 60 Euro übrig. Damit wird die Preissteigerung nicht mal ansatzweise aufgefangen“, so der Gewerkschafter. Und die angebotene Einmalzahlung verpuffe: „Sie hilft vielleicht kurzfristig, aber die Preise bleiben doch langfristig hoch.“

Daher müsse ver.di vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde Ende März den Druck erhöhen.

