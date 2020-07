Polizei Totalschaden: Auto gerät in Hagen-Haspe in Flammen

Haspe. In der Neuen Straße in Hagen geriet ein VW in Flammen und brannte aus. An dem Auto entstand Totalschaden. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagabend gegen 20.50 Uhr in die Neue Straße gerufen, nachdem dort der graue VW eines 37-Jährigen Mannes in Flammen geraten war. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht, wenngleich an dem Wagen Totalschaden entstand.

Konkrete Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Brandursache war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt. Zudem wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Die Straße musste während der Löscharbeiten für eineinhalb Stunden gesperrt werden.