Schwerer Unfall in Hagen: Ein Porsche-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, flog in die Böschung und zurück auf die Straße. Der Mann wurde verletzt.

Totalschaden in Hagen: Porsche fliegt in die Böschung

Hagen. Totalschaden entstand an einem Porsche bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Hohenlimburger Straße. Der Fahrer (55) kam auf der Fahrt von Hohenlimburg nach Hagen gegen 15.45 Uhr von der Straße ab, überschlug sich in der Böschung und wurde auf die Fahrbahn zurück katapultiert.

Das Spurenbild war nach Auskunft der Polizei sehr lang, die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an, damit die Beamten aus luftiger Höhe die Spurenlage fotografieren konnten. Warum der Fahrer, der ins Krankenhaus gebracht werden musste, mit seinem hochwertigen Fahrzeug von der Straße abkam, ist unklar. Der Wagen wurde von der Polizei sicher gestellt. Die Hohenlimburger Straße war während der Unfallaufnahme rund 75 Minuten lang gesperrt.