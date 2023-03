Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion waren die Behörden (Ordnungsamt, Zoll, Arbeitsverwaltung, etc.) in Wehringhausen, Stadtmitte und Altenhagen unterwegs.

Wohnen in Hagen Tote Ratten im Keller: Kontrolle in Hagens Schrottimmobilien

Hagen. Trotz regelmäßiger Kontrollen in den Hagener Schrottimmobilien stellen die Behörden dort immer wieder Erschreckendes fest. Ein weiteres Beispiel:

Brandlasten, Müll, Feuchtigkeit: Unter Leitung der städtischen Ordnungsbehörden haben der Stadtordnungsdienst, die Bauordnung, die Wohnungsaufsicht, das Umweltamt, die Polizei Hagen, das Jobcenter sowie der Zoll am Dienstag bei einer gemeinsamen Kontrollaktion von Problemimmobilien in Wehringhausen, Stadtmitte und Altenhagen neun Objekte und ihre Bewohner unter die Lupe genommen. Im Fokus der Kontrollen standen der melderechtliche Status, Rechtmäßigkeit des Leistungsbezugs, Müll- und Schädlingsproblematik, Zuwanderung, Missstände, Verstöße gegen die Landesbauordnung und Überprüfung von Gewerben.

Bei den Überprüfungen in neun Immobilien wurden die kommunalen Behörden auch von der Polizei unterstützt. Foto: Stadt Hagen

Bei der Kontrollaktion wurden die Behörden durch einen rumänischen Verbindungsbeamten unterstützt, was die Aufklärungsarbeit vor Ort erheblich erleichterte. Der Verbindungsbeamte half beispielsweise bei der Überprüfung des Meldestatus und erklärte den Zweck der Kontrollen sowie, wenn erforderlich, den richtigen Umgang mit Müll.

Kontrolle der Schulpflicht

Von den insgesamt 238 gemeldeten Personen konnte das Team 121 überprüfen. Zwölf Personen wurden angetroffen, die nicht unter den Anschriften gemeldet sind. Hier wird im Nachgang überprüft, ob es sich um Besucherinnen und Besucher oder um nicht gemeldete Mieterinnen und Mieter handelt. Sechs Personen werden von Amts wegen abgemeldet, da sie nicht mehr unter den Anschriften wohnen. Hier überprüft das Jobcenter, ob die Mieterinnen und Mieter noch Leistungen beziehen und stellt diese gegebenenfalls ein. Zudem traf das Team auf vier Kinder und Jugendliche, die aufgrund des Verdachts auf Schulabsentismus dem Fachbereich Bildung der Stadt Hagen mitgeteilt werden.

Müll in allen Häusern

Alle Objekte weisen eine Müllproblematik sowie Brandlasten in den Hausfluren auf. Zudem besteht in drei Immobilien eine bekannte Schädlingsproblematik. In allen Fällen sind Umweltamt und Ordnungsamt bereits tätig. Ein Balkon muss durch die Bauordnung noch einmal auf Standsicherheit überprüft werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten verschiedene Missstände wie extremen Taubenbefall auf einem Dachboden, verwesende Ratten im Keller, Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden, defekte Klingelanlagen und Flurlichter sowie einen Verdacht auf Schwarzarbeit fest.

Im Nachgang leiten die Behörden entsprechende Maßnahmen ein und schöpfen die Ahndungsmöglichkeiten aus. Die Polizei konnte im Rahmen der Kontrolle zwei Haftbefehle vollstrecken sowie zwei Beobachtungs- und Feststellungsberichte zum Verdacht auf Drogenhandel und -anbau erstellen.

Regelmäßige Kontrollen

In diesem Jahr fanden bereits vier Kontrollen in 35 Objekten statt. Von 911 gemeldeten Personen konnten die Behörden 625 überprüfen. In 17 Fällen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personen angetroffen, die nicht unter der Anschrift gemeldet waren, 128 Personen wurden von Amts wegen abgemeldet. Zwölfmal wurde Schulabsentismus registriert, elf Haftbefehle vollstreckt, 20 Mängel in Bezug auf Müll festgestellt und in acht Fällen lag ein Schädlingsbefall vor. Außerdem haben die Behörden 41 unterschiedliche Missstände, sechs Baumängel und elf Brandschutzmängel entdeckt. In drei Fällen wurde eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen.

