Totenruhe gestört: Hagener holt sich Grabstein vom Friedhof

Altenhagen. Mit einer Schubkarre schiebt ein Mann am Montag einen Grabstein vom Altenhagener Friedhof. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagabend in Altenhagen versucht, einen Grabstein von einem dortigen Friedhof zu stehlen. Gegen 18 Uhr wurde ein 47-jähriger Hagener am Eingang des Friedhofes an der Friedensstraße auf den Unbekannten aufmerksam. Er sagte den Polizeibeamten, dass der Mann eine Schubkarre dabei hatte, in der er einen Grabstein transportierte. Da dem Hagener die Situation merkwürdig vorkam, sprach er den Täter an. Dieser flüchtete daraufhin unmittelbar in Richtung der Alleestraße. Der 47-Jährige sagte, dass der Mann etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß war. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Palm Angels“ und eine schwarze Kappe. Die Beamten konnten den Täter in der Nähe nicht mehr antreffen. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls und der Störung der Totenruhe ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen