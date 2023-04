Traditionsreiches Osterfeuer in Hagen zum letzten Mal

Hagen. Das Osterfeuer auf dem Loheplatz ist eines der beliebtesten und traditionsreichsten in Hagen. Doch auf Emst entsteht ein Baugebiet.

Eines der bekanntesten und traditionsreichsten Osterfeuer in Hagen wird am Karsamstag womöglich zum letzten Mal entzündet: das Osterfeuer auf dem Loheplatz, das vom Fußballverein Hagen 11 organisiert wird. „Wir befürchten, dass es unser letztes Feuer ist“, sagt der Vorsitzende Jörg Nieder zu unserer Zeitung.

Stattfinden wird es am Samstag, 8. April, auf dem Loheplatz auf Emst. Beginn ist um 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Für die Kinder gibt es von 17 bis 20 Uhr Stockbrot.

Das Feuer wird zukünftig dem schon länger geplanten Neubaugebiet Im Langen Lohe weichen müssen, der Bebauungsplan für das Projekt an Marktplatz und Sportplatz wurde bereits auf den Weg gebracht. Sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser sollen dort, wo über Jahrzehnte allsonntäglich die Asche die Kicker von Hagen 11 einhüllte, entstehen.

Je nachdem wie lange sich der Baubeginn noch hinzieht, kann der Verein sein Osterfeuer vielleicht sogar im nächsten Jahr noch einmal auf dem Loheplatz abbrennen. Anschließend möchten die 11er, die mittlerweile an der Haßleyer Straße eine neue Heimstatt gefunden haben, ihr Feuer an anderer Stelle fortführen. „Wir sind in Gesprächen mit der Stadtverwaltung“, so Nieder.

Die Osterfeuer in Hagen 2023

Alle Osterfeuer in Hagen finden am Karsamstag statt (unsere Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit). Hier eine Übersicht, was geplant ist:

Die Wehringhauser Schützengilde von 1922 lädt zu ihrem traditionellen Osterfeuer am Vereinsheim auf dem Festplatz, Margaretenstr. 27a, um 17 Uhr. Für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt. Nach Einbruch der Dunkelheit wird das traditionelle Osterfeuer entzündet.

Gut besucht ist auch stets das Osterfeuer der Heidefreunde Boelerheide, das um 18 Uhr am Heidefreunde-Treff, Overbergstr. 64a, abgebrannt wird.

Das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Fley findet ab 18 Uhr auf der Wiese am Heigarenweg statt. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Egal ob mit Freunden, der Familie oder allein – am gemütlichen Feuer in Fley fühlen sich alle wohl.

Der Schützenverein Hagen von 1896 freut sich auf Besucher an seinem Osterfeuer an den Tennisplätzen ab 19.30 Uhr. Ab ca. 18 Uhr ist Ostereiersuche für alle Kinder bis 13 Jahren, es gibt zudem Stockbrot über der Feuertonne.

Die Loßröcke Boele laden um 18 Uhr zum Osterfeuer an der Loßrockhalle. Es gibt Stockbrot für die Kinder und ein Lagerfeuer. Am Bierwagen werden Bier und Softdrinks ausgeschenkt, auch Bratwurst vom Grill darf natürlich nicht fehlen.

Auch der Kleingartenverein Am Südhang in Haspe wird sein Osterfeuer am Karsamstag entzünden, Beginn ist um 17 Uhr in der Dickenbruchstraße 27 (Ortsteil Kipper). Auch bei den Gartenfreunden ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Das traditionelle Osterfeuer der SG TuRa Halden-Herbeck steigt auf dem Sportplatz „Im Alten Holz“. Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr wird auch ein kleiner Spiele-Bereich für die Kinder angeboten, u.a. mit Bifihack, Schokokusswerfen sowie Spielsachen vom Spielmobil.

Im Bezirk Hohenlimburg wird es kein Osterfeuer geben. Weder im Lennestädtchen selbst, noch rundum in den Dörfern Berchum und Holthausen wird am Karsamstag ein Feuer für die Öffentlichkeit entzündet. Das nächstgelegene Osterfeuer ist jenes der Feuerwehr in Fley.

+++Lesen sie auch: Diese Regeln gelten bei den Osterfeuern in Hagen+++

Ebenfalls nicht stattfinden wird in diesem Jahr das Osterfeuer in Vorhalle, das vom Kleingartenverein Funckenhausen organisiert wurde.

Und auch die Bürger in Eilpe müssen erneut auf ihr Osterfeuer verzichten, Fichte Hagen erhielt keine Genehmigung. Zuletzt fand das Osterfeuer 2019 statt, im nächsten Jahr, das kündigte der 2. Vorsitzende Wolfgang Feldmann an, werde es dann wieder ein Feuer geben.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen