Traumschiff-Star ist tot: Ihr Stern ging in Hohenlimburg auf

Hohenlimburg. Der Tod von Traumschiff-Star Heide Keller sorgt auch in Hohenlimburg für große Trauer. Denn hier ging ihr Stern einst auf.

Der Tod der deutschlandweit bekannten Schauspielerin Heide Keller, die vor allem mit Rolle der Chefhostess Beatrice von Ledebur auf dem „Traumschiff“ bekannt wurde, sorgt auch in Hohenlimburg für Betroffenheit. Keller hatte 1963 zur 10. Spielzeit der Schlossspiele im Shaw-Drama „Die Heilige Johanna“ die Hauptrolle verkörpert. 50 Jahre später war Keller, die bei den Schlossspielen 1963 ihren späteren Ehemann Thomas Härtner kennengelernt hatte, wieder an die Lenne gekommen. Ein Höhepunkt war bei ihrem Besuch 2014, dass sie noch einmal Episoden aus Romeo und Julia und der Heiligen Johanna spielte. Kleine Ausschnitte somit aus den Werken großer Autoren, mit denen vor fünfzig Jahren die damals junge Heide Keller das Hohenlimburger Schlossspiel-Publikum begeistert hatte.

Die Rolle der heiligen Johanna

Im Juni 1963 spielte sie zur 10. Spielzeit der Schlossspiele im Shaw-Drama „Die Heilige Johanna“ die Hauptrolle. In der damals 10. Spielzeit wurde Lessings Lustspiel „Minna von Barnheim“ gegeben. In der Presse war dazu zu lesen: „Im Gegensatz zu Minna fiel der Kammerjungfer Franziska die dankbare Aufgabe zu, vor Spieleifer zu sprühen. Heide Keller verstand es, jede Szene nach echter Lustspielart kurz und präzise auszuspielen.“ Im Juni 1964 so entdeckte man später im Archiv war Heide Keller als „Julia“ an der Seite von Thomas Härtner in Hohenlimburg zu sehen. „Ich habe bei den Proben in irgendeiner Kaschemme gewohnt und musste auf einer Kegelbahn vorsprechen“, erinnerte sich Heide Keller an ihre Schlossspiel-Zeit. Später habe sie eine Wohnung erhalten, die ihr eine ältere Dame vermietet habe. Das Wetter war so gut, dass ich braun geworden bin.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen