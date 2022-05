Freizeit Traumwetter in Hagen: Hestert-Freibad öffnet am Wochenende

Haspe. Aufgrund der guten Wetterbedingungen öffnet das Hestert-Freibad am Wochenende. Auch im Familienbad Hengstey laufen die Vorbereitungen.

Das Erlebnisbad Hestert ist startklar für die neue Saison in Hagen: Aufgrund der aktuell guten Wetterprognose öffnet das Freibad Hestert allerdings schon am kommenden Samstag, 14. Mai. Eine weitere gute Nachricht: Die geltenden Eintrittspreise bleiben auch in diesem Jahr unverändert bestehen. In diesem Jahr werden auch wieder die Saisonkarten zum Verkauf angeboten.

Coronabedingt waren die Besucherzahlen in den Freibädern zuletzt zurückgegangen. Jetzt hoffen die Betreiber auf eine gute Saison.

Das Bad ist wochentags von 13 bis 19 Uhr geöffnet, an Wochenenden, Feiertagen, Brückentagen und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. Ab Montag, 16. Mai, bietet die Initiative Hestertbad in Zusammenarbeit mit der Hagenbad wetterunabhängig jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 7 bis 10 Uhr bis zum Beginn der Sommerferien das Frühschwimmen an. Ausgenommen von diesem Angebot sind Brücken- und Feiertage sowie die Schulferien.

Freibäder in Hagen: Auch das Hengstey-Freibad öffnet bald

Das Familienbad Hengstey öffnet bald wieder – und zwar voraussichtlich am 1. Juni, während das Richard Römer-Lennebad vom 30. Mai bis zum 2. September in die Sommerpause gehen wird. Die Hagenbad GmbH wird während der Freibadsaison immer flexibel auf die jeweilige Wetterlage reagieren. Informationen zu wetterbedingten Schließungen sind täglich unter www.hagenbad.de einzusehen oder unter der Nummer 02331/208 510 (Freibad Hestert) oder 02331/208 520 (Freibad Hengstey) telefonisch abrufbar.

Sollten die Freibäder aufgrund des Wetters geschlossen sein, steht den Saisonkarten-Besitzern das Sportbad des Westfalenbads zur Verfügung.

