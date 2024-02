Trennungsstreit: Hagenerin sperrt Mann auf Balkon aus

Hagen Nach einem Streit sperrt die 24-Jährige ihren Ex-Partner auf dem Balkon aus. Die Polizei muss anrücken und den Auszug begleiten.

Nach einem Trennungsstreit hat eine Hagenerin ihren Partner auf dem Balkon ausgesperrt. Am Samstag kam es, so die Polizei, gegen 16:45 Uhr in einer Wohnung an der Buntebachstraße zu Streitigkeiten zwischen dem Pärchen, das sich offenbar in der Trennung befindet. Der 32-jährige Mann beabsichtigte, seine persönlichen Sachen aus der Wohnung zu räumen. Während des Streits ging er kurz auf den Balkon im 3. Obergeschoss.

Polizei rückt an und hilft beim Auszug

Seine 24-jährige Ex-Partnerin nutzte die Gelegenheit und sperrte die Tür hinter ihm zu. Erst nach circa 10 Minuten ließ sie ihn wieder zurück in die Wohnung. Die inzwischen hinzugezogene Polizei begleitete den restlichen Auszug, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Dame erwartet ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.

