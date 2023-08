Trickdieb stiehlt Mann (82) Bargeld aus dem Portemonnaie

Hagen. Ein Trickdieb stahl einem alten Mann in Hagen-Boele eine dreistellige Summe Bargeld aus dem Portemonnaie. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang unbekannter Trickdieb stahl einem 82-jährigen Mann am Mittwochnachmittag in Hagen-Boele eine dreistellige Summe Bargeld aus dem Portemonnaie.

Wechselgeld erbeten

Der unbekannte Mann sprach den Hagener, gegen 13.20 Uhr, in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Freiligrathstraße an. In gebrochenem Deutsch fragte er den 82-Jährigen nach Wechselgeld und hielt dabei zwei zehn Euro-Scheine in der Hand.

Der Senior holte seine Geldbörse aus dem Kofferraum und stellte fest, dass er nicht genügend Kleingeld bei sich hatte. Währenddessen stand der Unbekannte direkt neben ihm und ging anschließend weg.

Korpulente Statur

Zu Hause bemerkte der Hagener, dass der Täter einen dreistelligen Geldbetrag aus seinem Portemonnaie gestohlen hatte. Den alarmierten Polizeibeamten sagte er, dass der Trickdieb zwischen 22 und 35 Jahren alt und etwa 175 cm groß war. Er hatte eine korpulente Statur und trug ein grünes Oberteil.

Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

