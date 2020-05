Trickdiebe nehmen in Hagen 84-Jährige aus

Hagen-Mitte. Trickdiebe haben in der Wohnung einer 84-Jährigen in der Hagener Innenstadt einen vierstelligen Betrag ergaunert.

Eine 84-Jährige ist am Mittwoch in der Hagener Innenstadt Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 10.40 Uhr hatte ein Mann bei der Rentnerin in der Elberfelder Straße geklingelt und vorgegeben, dass er im Auftrag der Hausverwaltung einen Rohrschaden beheben müsse. Er ging mit der Hagenerin in ihr Badezimmer zur Überprüfung der Wasserleitungen, schloss die Tür und unterhielt sich mit der Seniorin.

Als der Unbekannte wenige Minuten später die Wohnung der Frau verlassen hatte, bemerkte diese, dass eine niedrige vierstellige Summe Bargeld in ihrem Schlafzimmer entwendet wurde. Vermutlich hatte der Täter die Hagenerin abgelenkt, während eine zweite Person in der Wohnung nach Wertgegenständen suchte. Der Unbekannte war nach Angaben des Opfers etwa 1,80 Meter groß, von stabiler Statur hatte kurze blonde Haare und ein rundliches Gesicht. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann eine blaue Jeanshose, eine beigefarbene Jacke sowie schwarze Schuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: 986 2066.