Die Busse in Hagen kämpfen gegen Schnee und Eisglätte.

Busverkehr Trotz Eisglätte: Busse in Hagen fahren heute wieder

Hagen. Die Busse in Hagen nehmen heute, Dienstag, ihre Fahrt trotz Eisglätte wieder auf. Die Höhenlagen werden aber noch nicht wieder angesteuert.

Die Busse in Hagen fahren trotz Schnee und Eisglätte am heutigen Dienstag wieder - zumindest teilweise. Das teilt die Hagener Straßenbahn mit. Man habe den Busverkehr schrittweise wieder aufgenommen. Die Höhenlagen werden allerdings größtenteils noch nicht wieder angefahren.

Mit Verspätungen muss gerechnet werden

Außerdem müsse aufgrund der Wetterlage weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden, warnt die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) ihre Fahrgäste vor.

Sonntag und Montag kein Busverkehr

Am Sonntag sowie am gestrigen Montag war kein Bus in Hagen gefahren. Die Hagener Straßenbahn hatte verkündet, dass der Linienverkehr aufgrund der Eisglätte kHomplett eingestellt sei.

Aktuelle Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger auf der Website www.straßenbahn-hagen.de