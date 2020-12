Einige Testergebnisse von Schülern, Lehrern oder Eltern, die in Kontakt zu Hagener Schulen standen, sind positiv.

Corona in Hagen

Corona in Hagen Trotz Ferien: Corona-Fälle mit Kontakt zu Hagener Schulen

Hagen Die positiven Testergebnisse lagen erst nach Ferienbeginn vor. Kontaktpersonen müssen jetzt in Quarantäne bleiben. Die Hintergründe

Obwohl Ferien sind, vermeldet die Stadt heute Coronafälle im Zusammenhang mit Hagener Schulen: Einige Testergebnisse von Personen, die die jeweilige Schule besucht beziehungsweise dort gearbeitet haben, sind positiv. Betroffen sind derzeit das Theodor-Heuss-Gymnasium und die Grundschule Helfe. "Das hat dann zwar keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb, da ja Ferien sind", erklärt Stadt-Sprecher Michael Kaub, "es kann aber durchaus Quarantänemaßnahmen für Lehrer oder beispielsweise Sitznachbarn bedeuten."

Gesundheitsamt ermittelt Infektionsketten

Das Gesundheitsamt ist mit den Einrichtungen im Austausch und ermittelt die Infektionsketten. Direkte Kontaktpersonen werden gegebenenfalls getestet. Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt. "Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben", so die Stadt. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Rahmen des Infektionsschutzes, sobald die restlichen Testergebnisse vorliegen.