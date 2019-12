Hagen. Immer wieder ist Ermin an sich selbst gescheitert. Obwohl in Schulden drücken, gibt der Verein „Fit for Future“ ihm eine Perspektive.

Trotz Schulden: Der Hagener Ermin hat wieder Perspektive

Man möchte es ihm zurufen: Mensch, Ermin – das Leben könnte doch so einfach sein. Ist es aber nicht, dieses Leben. Und dass Ermin auch zu diesem Termin im Büro des Vereins „Fit for Future“ zu spät kommt, ohne zunächst ein Wort darüber zu verlieren, hat irgendwie Symbolcharakter.

Ermin ist oft zu spät gekommen in seinem Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil er es wieder einmal nicht geschafft hat, pünktlich an einer Arbeitsstelle zu erscheinen. Aber auch im übertragenen Sinne. Ermin ist deshalb so spät dran, weil das Leben es nicht immer gut mit ihm gemeint hat.

Ein ewiges Hin und Her im Leben des jungen Ermin

Aufgewachsen mit drei Geschwistern bei einer psychisch kranken Mutter, ab dem siebten Lebensjahr Kinderheim, weil es zu Hause einfach nicht mehr ging. Die Mutter war überfordert. Immer wieder Pflegefamilien, immer wieder Heimaufenthalte – ein einziges Hin und Her. Dazu der Besuch einer Förderschule für geistige Entwicklung – mal regelmäßig, mal nicht. Willkommen in einem verkorksten Leben, Ermin.

„Geh doch mal richtig arbeiten“, sagt der Opa eines Tages zu Ermin. Und der gehorcht, will Geld verdienen, scheitert aber – an den Anforderungen, an den überzogenen Erwartungen, aber auch an sich selbst. „Eigentlich wollte ich zunächst wie viele meiner Freunde das Berufsbildungszentrum besuchen“, sagt Ermin, „aber dann habe ich bei einer Leiharbeitsfirma angefangen. Das hat aber nur zwei Monate lang geklappt. Dabei war ich immer pünktlich...“

Zuerst einmal wurde die Gesamt-Situation analysiert

Das Einkommen ist weg, eine Wohnung aber hat der Großvater organisiert. Ermin unterschreibt einen Vertrag, obwohl er die Miete eigentlich gar nicht zahlen kann. Die Mutter kassiert Sozialleistungen, die eigentlich ihrem Sohn zustehen. Und der tappt – bevor er sich versieht – tief in die Schuldenfalle. 8000 Euro sind in kurzer Zeit aufgelaufen. „Dazu kamen Handyverträge, eine Mitgliedschaft in einem Fitness-Center und die Schreiben des Energieversorgers“, sagt Peter Bach von „Fit for Future“. „Wir haben erst einmal alle Mahnungen geöffnet, die Situation analysiert und uns dann um einen gesetzlichen Betreuer gekümmert. Daneben haben wir ein Konzept entwickelt, um vom Schuldenberg herunterzukommen.“

Und dann sind da ja noch das ganz normale Leben und die Welt, die einem jungen Mann doch eigentlich offen steht. In Ermins Leben aber scheint so mancher Weg verschlossen: „Es ist erst einmal wichtig, dass er in einen normalen Trott kommt“, so Peter Bach, „sein bisheriges Leben ist durchweg geprägt von permanenten Wechseln. Er braucht Ruhe, einen geregelten Alltag, eine feste Bezugsperson. Dann ist er in der Lage, das Potenzial, das in ihm schlummert, endlich einmal auszuschöpfen.“ Oder wie Ermin selbst es formuliert: „Manchmal brauche ich einfach jemanden, der mir mal einen Tritt in den Hintern gibt.“

Peter Bach kann dieser Jemand sein. Zunächst vorübergehend. Aber nicht auf Dauer. Er spricht von einer „Aktivierungshilfe“, wie sie von verschiedenen Trägern angeboten wird. „Dabei geht es um schulische, aber auch um ganz alltagspraktische Dinge“, so Bach, „Ziel muss es zunächst einmal sein, den Motivationsbruch in den Griff zu kriegen. Darum hat sich über Jahre hinweg niemand ernsthaft gekümmert.“

Träume sollen sich doch noch erfüllen

Ermin hat Potenzial. Er kocht gerne. Seine Lasagne ist legendär. Das kann ein Anfang sein. Vielleicht auch für einen verspäteten Start in ein Berufsleben. Denn Ermin, dieser junge Mann, dem im Leben nichts in den Schoß gefallen ist, hat Träume: ein Haus, eine Familie, Glück. Und die sollen sich erfüllen.

Verein „Fit for future“ profitiert von der WP-Weihnachtsaktion

Von der WP-Weihnachtsaktion profitiert in diesem Jahr der Verein „Fit for Future“, der sich für Jugendliche und junge Menschen einsetzt, die Schwierigkeiten haben, sich ohne Hilfe in der Erwachsenenwelt zurechtzufinden.

Bislang sind fast 37.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Darunter ist auch der Erlös der großen WP-Benefiz-Versteigerung vom 1. Dezember, bei der die Rekordsumme von 16.828 Euro zusammenkam.

Wer für die Weihnachtsaktion der WP-Stadtredaktion Hagen spenden möchte: DE 71450500010100180000.