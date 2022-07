Muschelsalat „Tsaziken“ bringen Stimmung in den Hagener Volkspark

Hagen. Weltmusik beim Muschelsalat: Das Frauen-Sextett „Tsaziken“ lockte zahlreiche Open-Air-Fans in den Volkspark. Wie es nächste Woche weitergeht.

Tanzbare Musik im Volkspark: Am heutigen Mittwochabend, 27. Juli, hieß es in der Konzertmuschel wieder „Bühne frei für Weltmusik“.

Die dritte Veranstaltung im Rahmen von „Odyssee - Musik der Metropolen“ lockte zahlreiche Open-Air-Fans zum Konzert der „Tsaziken“ aus Köln. Das Frauen-Sextett präsentierte beim Muschelsalat in Hagen lebensfrohe und emotional geprägte Songs, die von Freiheit, Liebe und Respekt handelten.

Das Publikum genießt den angenehmen Sommerabend in der Stadt. Foto: Michael Kleinrensing

Nächste Woche gibt’s wieder „Muschel on Tour“

Am kommenden Mittwoch, 3. August, um 18 Uhr sowie um 20.30 Uhr heißt es wieder „Muschel­ on Tour“. Dann stehen Straßentheater und Akrobatik auf der Kampfbahn Struckenberg in Eilpe auf dem Programm. Der Eintritt ist wie immer frei.

