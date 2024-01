Tschüss Tannenbaum - wie die Weihnachtszeit abrupt endet

Breckerfeld Über Wochen hat er das Wohnzimmer schmücken dürfen. Jetzt ist er fort, der Tannenbaum. Warum der Abschied schwerfällt.

Nun liegt er da. Ohne alles. Ohne Kugeln, ohne Sterne, ohne Lichter. Habe ihn am Abend im Schutz der Dunkelheit dorthin gezogen. An einen Platz neben den Altglas- und den Papiercontainern. Nun liegt er da. Ohne alles. Dieses Ende hat er nicht verdient.

Weiß noch, was er uns anfangs für Kummer bereitet hat. Er sei oben zu kahl. Es fehle an Ästen. Und seine Spitze sei krumm. All das wurde reklamiert, als ich ihn gerade in seinen Ständer gesetzt hatte.

Aus Tannenbaum wird Weihnachtsbaum

Dann aber kam es wie in jedem Jahr zur Weihnachtszeit. Er wurde geschmückt. Und aus einem Tannenbaum wurde ein Weihnachtsbaum. Unser Weihnachtsbaum. Wir stellten den Stall darunter, legten an Heiligabend das Kind in die Krippe und entzündeten das Licht. Alles war gut.

Er strahlte Behaglichkeit aus, Wärme, hatte etwas Vertrautes. Wurde morgens beim Frühstück in der Dämmerung angeschaltet und spendete abends bis zum Zubettgehen wohliges Licht.

Unverdientes Ende

Nun liegt er da, neben den Containern, ohne alles. Ohne Kugeln, ohne Sterne, ohne Lichter. Dieses Ende hat er nicht verdient.

