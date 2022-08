Türen des Bürgeramtes stehen den Hagenern wieder offen

Hagen-Mitte. Das Zentrale Bürgeramt in der Innenstadt hat nach der Fluttagen des vergangenen Sommers wieder geöffnet. Zurzeit sind reichlich Termine frei.

Diesen Anblick hat es seit über einem Jahr nicht mehr gegeben: Dort, wo zuletzt die Transporter der Handwerkszünfte um die knappen Parkmeter rangelten, reihen sich wieder die Bürger zu einer wohlsortierten Warteschlange auf – natürlich begleitet von den unvermeidlichen und mit überschaubarer Höflichkeit geführten Debatten zur Reihenfolge. Gut ein Jahr nach der Jahrhundertflut hat die Stadt Hagen die ebenfalls geflutete Anlaufstelle an der Holzmüllerstraße wiedereröffnet. Und wer bereits um 7.50 Uhr dort aufläuft, wird von einer „Agentur für Sicherheit“ um eine Zigarettenlänge Geduld gebeten. Der Lohn: Oberbürgermeister Erik O. Schulz persönlich heißt an seinem ersten Arbeitstag nach dem Sommerurlaub – begleitet vom zuständigen Dezernenten Sebastian Arlt sowie den verantwortlichen Vertretern des Fachbereichs – die ersten Ratsuchenden mit zuvor gebuchtem Termin mit einem „Wunderschönen guten Morgen!“ willkommen.

Denn weiter gilt: „Vorsprache nur nach Terminvereinbarung“, verrät ein Aufsteller in feinstem Verwaltungsvokabular. Das bedeutet konkret: Reservierungen für das Zentrale Bürgeramt können Interessierte online unter https://terminvergabe.hagen.de über die Terminvergabe buchen. Bürgerämter und das Fundbüro sind ab sofort wieder montags und dienstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Zentrale Bürgeramt öffnet zusätzlich auch samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Erhebliche Schäden nach der Flut

Die Jahrhundertflut im Juli 2021 hatte auch das Rathaus an der Volme erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Dabei waren nicht bloß der Amtssitz des Verwaltungschefs mit Trauzimmer und Freiwilligenzentrale einschließlich der Kellerräume vollgelaufen, sondern auch der gegenüberliegende Verwaltungskomplex einschließlich des zentralen Backup-Rechenzentrums und Heizungsanlage im Untergeschoss betroffen. Mit der Konsequenz, dass dort nicht bloß ein Notbetrieb organisiert werden musste, sondern auch eine Kernsanierung anstand.

Oberbürgermeister Erik O. Schulz (Mitte) nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Mitarbeitern des Zentralen Bürgeramtes für entbehrungsreiche Monate zu bedanken. Foto: Marius Noack / Stadt Hagen

„Die Einschränkungen für unsere Bürgerinnen und Bürger waren immens – das hat an vielen Stellen zu Unzufriedenheit und Frust geführt“, weiß Schulz durchaus, dass so mancher Hagener zuletzt aufgrund der Wartezeiten einen dicken Hals hatte. „Aber auch für die Kolleginnen und Kollegen war die Situation eine große Belastung und Herausforderung. Ich möchte mich herzlich bei ihnen bedanken, dass sie in dieser schwierigen Zeit durchgehalten haben“, würdigte er das Improvisationstalent seines Teams.

Extra-Last für Außenstandorte

Denn die Mitarbeitenden verteilten sich zum Teil auf verfügbare Arbeitsplätze der Außenstandorte Haspe, Boele und Hohenlimburg. Für die übrigen Mitarbeiter wurden zunächst weitere Büroräume im Rathaus Hohenlimburg und später in der August-Herrmann-Francke-Schule zur Verfügung gestellt, um die Terminvergabe per Telefon, Hintergrundarbeiten und die Ausgabe von fertigen Ausweisdokumenten in Hohenlimburg aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt, dass parallel zurzeit noch die Umtauschaktionen für die neuen Führerscheine laufen, die ebenfalls reichlich Verwaltungskapazitäten binden.

„Auch ich möchte mich für das Durchhaltevermögen aller Beteiligen ausdrücklich bedanken“, schloss sich Sebastian Arlt der Würdigung des Oberbürgermeisters an. „Wir arbeiten daran, die Personalstärke für das Bürgeramt aufzustocken“, stellte er eine weitere Entspannung in Aussicht. Zurzeit sind bereits wieder mehr Termine verfügbar. Dies ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass die Urlaubszeit sich dem Ende zuneigt und nicht mehr so viele Ausweisdokumente kurzfristig nachgefragt werden.

Schäden in Millionenhöhe

Insgesamt waren durch die Starkregenfluten im Sommer des Vorjahres fast 100 städtische Immobilien betroffen, davon etwa 70 mit nachhaltigen Schäden. Bis auf wenige Einschränkungen sind inzwischen alle Objekte wieder in Betrieb. Der Gesamtschaden an der kommunalen Infrastruktur beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 83,5 Millionen Euro.

Die Wiedereröffnung des Zentralen Bürgeramtes bleibt jedoch nur ein Etappenziel: Bis zum Jahresende sollen auch weitere Räumlichkeiten in der Volme-Galerie für Verwaltungseinheiten hergerichtet werden. Dazu wird sich auch die Eingangssituation noch einmal verändern, weil an der Holzmüllerstraße auch wieder ein Durchgang in die Shopping-Mall entstehen soll. In das Erdgeschoß der Volme-Galerie zieht dann das Bürgeramt einschließlich des Fundbüros ein. Ferner wird im Erdgeschoß in einem abgetrennten Bereich ein Kinder- und Jugendbüro auf rund 100 Quadratmetern untergebracht. Im Obergeschoß wird die Gewerbestelle vom jetzigen Standort im Rathaus II in diese zentrale Lage verlagert, um die Erreichbarkeit zu verbessern. Zudem wird dort die VHS mit einem Beratungsbüro sowie einem Schulungsraum einziehen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen