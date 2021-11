Türkische Gemeinde in Hagen fordert elf Gedenkbäume

Auf einer Freifläche in einem städtischen Park sollen die Blutpflaumen nach dem Wunsch der Türkischen Gemeinde gepflanzt werden. Unser Bild zeigt den Volmepark in Hagen.

Hagen. Die Türkische Gemeinde in Hagen unterstützt eine Idee des Landesintegrationsrates NRW: elf Bäume zum Gedenken an die NSU-Opfer.

Die Türkische Gemeinde in Hagen will zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) elf Bäume in Hagen pflanzen lassen. Die Blutpflaumen sollen in einem städtischen Park gesetzt werden.

Wie Sinan Akbaba und Özlem Başöz, die beide auch Mitglied im Integrationsrat der Stadt Hagen sind, ausführen, solle in jeder Kommune in Nordrhein-Westfalen ein Mahnmal gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit entstehen. Und dieses Zeichen für ein vielfältiges, friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben sollen die elf Bäume setzen, so die Initiatoren, die auf einen Vorschlag des Landesintegrationsrates verweisen.

Ein Baum für unbekannte Opfer

Für eine offene, tolerante, multikulturelle Stadtgesellschaft, in der Menschenverachtung, Rassismus und Terror keinen Platz haben, sollten 10 + 1 junge Blutpflaumenbäume auf einer Freifläche in einem städtischen Park stehen: „Wir sind der Ansicht, dass ein Erinnerungsort zum Gedenken an die Opfer des NSU-Terrors als Mahnung für die Zukunft in unserer bunten und toleranten Stadt notwendig ist“, so Akbaba und Basöz.

Die Aktion „10+1 Bäume für die Opfer des NSU“ hat der Landesintegrationsrat zusammen mit den kommunalen Integrationsräten ins Leben gerufen. Die Zahl elf ergibt sich aus zehn Bäumen für die zehn Opfer des NSU und einem Baum für alle anderen, zum Teil unbekannten Opfer rassistischer Angriffe. Eine Gedenktafel soll über die Bedeutung des Mahnmals aufklären und ein Signal des Widerstands gegen rechtsextremistischen Terror senden.

Tayfun Keltek, der Vorsitzende des Landesintegrationsrates, sagte dazu: „Es ist dringend an der Zeit, ein Zeichen gegen den Rassismus zu setzen. Denn die größte Gefahr für unsere Demokratie geht von Rechts aus. Es gilt gegen die Gefahr des rechten Terrors, dessen Akteure immer skrupelloser agieren, deutlich Position zu beziehen. Wir alle dürfen den Kahlschlag an unseren gemeinsamen menschlichen Werten nicht hinnehmen.“

