Hagen. Jochen Nothnagel ist eine Türsteher-Legende in Hagen. Wir haben mit ihm und seinen Kollegen über den Kulturwandel in seiner Branche gesprochen.

Jochen Nothnagel kennen Sie. Sie kennen ihn, wenn Sie schon mal ein Bier in dieser Stadt trinken waren. Ein kraftvoller Mann mit einem sehr nüchternen Blick. Seit über 30 Jahren ist Nothnagel Türsteher in Hagen. Einem breiten Publikum bekannt als Türwächter im einstigen Catacombe-Club am Museum . In sich ruhend, wenig Worte machend. Während sich die Branche, in der Nothnagel tätig ist, schon fast brutal verändert und einen Kulturwandel erlebt hat, ist er geblieben, was er ist: eine Institution im Hagener Nachtleben. Die Stadtredaktion hat mit ihm und seinen Kollegen über das Gestern, das Heute und die Zukunft seiner Branche gesprochen.

Türsteher Nothnagel (links) und sein Chef Robert Choinowski. Foto: Michael Kleinrensing

Dass eine Anfrage wie diese kommt, hat Robert Choinowski nie erwartet. Seit Jahrzehnten ist Choinowski Chef des Büros „Detsec“, was die Kurzform von „Detektiv und Security Büro“ ist. „Wenn über unsere Branche berichtet wird, dann negativ“, sagt er. Und das stimmt bisweilen. Prügel, Provokationen, Ausraster – das ist das, was die meisten Medien aus der Türsteher-Szene herauspicken. So hat sich über Jahre vielerorts ein Bild des kloppenden Gorillas an der Tür manifestiert, der einen Abschluss im Faustrecht hat.

Während Choinowski, angesprochen auf dieses miese Image, zu einer Einordnung ansetzt, brodelt es vier Stühle weiter in Jessika Ladeck. „Da schwillt mir echt der Kamm“, murmelt die junge Frau. Sie absolviert aktuell eine Ausbildung zur Schutz- und Sicherheitskraft und kann sich gar nicht so schnell rechtfertigen, wie sie sich zunächst beruhigen muss.

Schärfere Gesetzeslage und verbesserte Qualitätsstandards in der Branche

Die Ausbildung endet mit einem Abschluss der Industrie und Handelskammer. Rechtskunde, Dienstkunde, Brandschutz, Situationsbeurteilung, Kommunikation, Einsatz von Schutz- und Sicherheitstechnik, Gesundheits- und Umweltschutz. Das sind Bestandteile ihrer Ausbildung. Am Fall der jungen Kollegin wird deutlich, welchen Rahmen der Gesetzgeber Anfang der 2000er-Jahre gesetzt hat, als Normen, Regeln und Hürden für alle Tätigen in der Sicherheitsbranche eingezogen wurden. Der Markt sollte geregelt und die Wild-West-Manier ausgemerzt werden.

Die Sachkundeprüfung gleicht einer Komplett-Durchleuchtung der Kollegen

„Früher“, das sagt Robert Choinowski ganz unverblümt, „da durfte jeder an der Tür stehen. Heute haben sich die gesetzlichen Bestimmungen so geändert, dass quasi eine Bereinigung des Marktes stattgefunden hat.“ Allein die sogenannte Sachkundeprüfung, die laut Gewerbeordnung für diejenigen ansteht, die als Citystreifen, Kaufhausdetektive, Türsteher oder als Sicherheitsleute bei Events tätig sein wollen, gleicht einer Komplettdurchleuchtung. Führungszeugnisse, Auszüge aus Gewerbezentralregistern. Dazu eine Prüfung mit mündlichem und schriftlichem Teil. Die schriftliche Prüfung besteht aus 72 Multiple-choice-Fragen, für deren Beantwortung man maximal zwei Stunden Zeit hat.

Jessica Ladeck, Sherie Abdelghani und Javed (von links) sind Kollegen bei „Detsec“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Mindestloh n spielt mittlerweile ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Personalsuche. „Es hat insgesamt, nicht nur bei uns, dafür gesorgt, dass die Qualität des Personals extrem gestiegen ist. Und damit ist an den Türen auch ein Kulturwandel geschehen.“ Jochen Nothnagel nickt, während Choinowski das sagt. Denn er, der seit 30 Jahren an den Türen dieser Stadt steht, hat noch mit Kollegen zusammengearbeitet, die Konflikte mit der Hau-Drauf-Methode regelten. Durchaus geduldet von den Veranstaltern. „Das gibt es nicht mehr“, sagt Robert Choinowski. „Gar nicht mehr“, legt Jochen Nothnagel nach

Eine Tür-Politik der Deeskalation

Denn an den Türen werde heute in nahezu allen Fällen eine Politik der Kommunikation, Deeskalation und Ruhe betrieben. „Eine ruhige Nacht ist heute eine gute Nacht“, sagt Kollege Javed, 30 Jahre alt, und mit reichlich Erfahrungen aus dem Frankfurter Nachtleben nach Hagen gewechselt. „Du brauchst den siebten Sinn, die Intuition. Du musst die Situationen früh erkennen und Konflikte gar nicht erst entstehen lassen.“ Das lernt man in den genannten Ausbildungsgängen, aber es müsse vor allem auch Teil der Persönlichkeit sein. „Diese Qualität“, sagt Chef Robert Choinowski, „wird von den Kunden mittlerweile bemerkt. Und sie sind auch bereit, für diese Qualität zu bezahlen.“

Und trotzdem kommt es noch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen an den Türen

Die vielen Verbesserungen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer noch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen an den Türen kommt. Zu solchen, die dann letztlich auch das Licht der Öffentlichkeit erblicken und Türsteher kritisch beleuchten. „Das stimmt. Die Szene erlebt solche Konflikte immer noch“, sagt Choinowski. Aber auch die Digitalisierung und die schnelle Verfügbarkeit von Fotos hätten dafür gesorgt, dass solche Exzesse nahezu aus dem Nachtleben verschwunden seien.

Die Sicherheitsbranche erlebt einen starken Wandel. Vor allem die Qualitätsstandards haben sich verbessert. Foto: Michael Kleinrensing

Auch das Publikum verändert sich

Allerdings erkennen erfahrene Sicherheitsleute wie Jochen Nothnagel oder sein Kollege Sherief Abdelghani gleichermaßen auch einen Kulturwandel auf der Seite des Nacht-Publikums . Genauer gesagt: eine Spaltung. Denn mit der veränderten Tür-Politik sei einhergegangen, dass die Akzeptanz und die Zustimmung für Sicherheitsmitarbeiter im Allgemeinen gestiegen sei, wie zum Beispiel Jessica Ladeck zu berichten weiß. „Da gibt es viel Dankbarkeit und Zustimmung, dass wir diesen Job so machen wie wir ihn machen.“

Auf der anderen Seite sei bei dem aggressiven Teil der Nachtschwärmer , den es immer und zu jeder Zeit gegeben habe, eine völlig neue Stufe der Aggression, der Gewalt und auch der Bewaffnung entstanden. Das Team berichtet von einer Party, auf der es einen Mann identifizierte, der Wochen zuvor rausgeflogen sei, weil er eine Schusswaffe bei sich trug, die er verschwinden ließ, als die Polizei später auftauchte. Bei einer anderen Party sprach man den Mann wieder an. Diesmal zückte er die Waffe und lud sie durch. Er entschied sich fürs Flüchten statt fürs Schießen. „Und trotzdem bleibt da nicht die Angst, aber der Respekt vor jeder neuen Nacht“, sagt Jochen Nothnagel.

Nothnagel erkennt Stress-Situationen schon bevor sie entstehen

Über Jochen Nothnagel sagt sein Chef: „Der Jochen weiß genau, wie sich bestimmte Situationen weiterentwickeln. Wo manche vermutlich glauben, da gibt es gleich Stress, bleibt er meistens ruhig und bewertet die Situation genau richtig.“ So hat sich tatsächlich sein Image in Hagen über die Jahre geformt. Manchmal wirkte es als Partygast so, als verziehe Nothnagel überhaupt keine Miene und tue letztlich nur das, wofür der Begriff des Türstehers erfunden wurde: stehen. Mit dem gleichen Gesichtsausdruck drehte er seine Runden durch die einst pickepackevolle „Catacombe“ und ließ nur den Blick schweifen.

Ein Miteinander zwischen Sicherheitsleuten und Partygästen

Er kann und konnte aber auch anders. Mit deutlichen Ansprachen und zupackender Art. Stress im Nachhinein, so sagt Nothnagel, gab es nie. In einer Stadt in der letztlich nur knapp 190.000 Menschen leben, begegnen sich Türsteher und Party-Rüpel irgendwann zwangsläufig wieder. „Die meisten haben sich irgendwann schon mal bei mir entschuldigt“, sagt Notnagel. Weil sie, wie er sagt, im „vollen Kopf daneben“ lagen. Und vielleicht auch, weil sie fürchteten, die nächste Party nicht mehr betreten zu dürfen. So entwickelt sich in einer überschaubaren Stadt ein Abhängigkeitsverhältnis, zumindest aber ein Miteinander zwischen Sicherheitsleuten und Gästen.