TuS lädt ein zum Rodel-Wochenende in Breckerfeld-Epscheid

Der TuS lädt ein: Am Wochenende kann in Breckerfeld-Epscheid wieder gerodelt werden (Archivbild)

Breckerfeld Strahlender Sonnenschein, gute Schneeverhältnisse: Für das Wochenende könnte sich ein Rodel-Ausflug nach Breckerfeld lohnen.

Es ist das erste Mal seit einigen Jahren, dass die Schneeverhältnisse das wieder möglich machen: Der TuS Breckerfeld lädt am Wochenende ganz offiziell auf die Rodelstrecke in Epscheid ein. An der knapp 200 Meter langen Abfahrt können Kinder und Familien mit ihren Schlitten dann den Berg heruntersausen. „Der Eintritt ist natürlich frei. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, vorbeizuschauen“, sagt Tim Buck, der für das Stadtmarketing verantwortlich zeichnet, sich aber auch in den Reihen des Vereins engagiert.

Lust auf Schlittenfahren?

Mit kleinem Schneespaziergang verbinden

Von 12 bis 17 Uhr ist am Samstag und Sonntag die Strecke, die auch unabhängig von den kleinen Veranstaltungen gerne zum Rodeln genutzt wird, geöffnet und Vereinsmitglieder vor Ort. „Wir empfehlen eine Anreise mit dem ÖPNV, oder aber, in der Breckerfelder Innenstadt zu parken und den Besuch mit einem kleinen Schneespaziergang zu verbinden - der natürlich vor Ort belohnt wird“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

An beiden Tagen soll auch das Wetter super werden Tim Buck - über das Angebot vom TuS Breckerfeld

In der Vergangenheit hatte es jedes Jahr auch Angebote zum Schlittenfahren im Fackelschein gegeben. Und die Idee, an der Strecke einen Schlittenlift aufzubauen. Letztlich scheiterte die Idee am finanziellen Risiko für den Verein. Umso schöner, dass weiterhin Angebote gemacht werden können - „und an beiden Tagen soll auch das Wetter super werden“, so Tim Buck.

Zuletzt 2019: Fackeln erleuchten den Rodelhang (ehemals Skilift) des TuS Breckerfeld. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen