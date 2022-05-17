Джобцентр vs Соціаламт: які документи подавати українцям

ХАГЕН. Моя Україна палає, а я вже третій місяць привчаю себе жити в Німеччині. Тут, у цьому блозі разом шукатимемо відмінності, відповіді та рішення.

Джобцентр vs Соціаламт: коли, куди та які документи подавати українцям.

Для мене, як і для багатьох українців, що вимушені жити у Німеччині наразі, напевно, найактуальнішим є питання оформлення документів.

Не секрет, що з 1 липня допомогу українці отримуватимуть через джобцентр, тож і документи потрібно приносити саме до цієї установи.

Ми з дітьми прибули до Німеччини у березні, тож були зареєстровані у соціаламті. Документи, які необхідні для Джобцентру отримали поштою. У конверті були всі потрібні бланки та детальна інструкція для їх заповнення.

Власне кажучи, запитання не важкі, але, звісно, кожен окремий пункт потребує додаткових пояснень. У джобцентрі повідомили, що в разі виникнення питань не вагаючись треба телефонувати на гарячу лінію за номером 023331 36 758 500. Кажу з власного досвіду – мені відповіли одразу. До того ж оператор вільно спілкувалася російською і буквально «за руку» провела мене по всіх пунктах, які викликали запитання.

Тепер хочу заспокоїти тих, хто не встиг надати документи до 18 травня, як цього вимагали. Всі папери продовжують приймати і досі. Працівники джобцентру додатково перевіряють правильність заповнення бланків та безкоштовно роблять ксерокопії паспортів (чи інших документів, які ви маєте при собі).

Якщо ж вам потрібно починати всі оформлення, як то кажуть «з нуля», то, моя вам порада – починайте з джобцентру. Він знаходиться у Хагені на головній площі вокзалу – Berliner Pl. 2, це зліва від виходу з вокзалу. Вивіска яскраво-червона, тож знайти її не важко.

Розклад роботи Джобцентру: понеділок, середа та п’ятниця – з 8.00 до 13.00, а у вівторок та четвер – з 8.00 до 16.00. Черг немає зовсім, пояснюють все і всім російською, англійською та німецькою.

До слова, всі питання, щодо оплати орендованого житла, виплат на дітей, тощо тепер так само вирішуватимуться у джобцентрі.

Підсумуємо: первинні та найважливіші питання, пов’язані з отриманням виплат у Німеччині та зокрема в Хагені відтепер вирішує Джобцентр. З собою краще взяти всі наявні документи. Якщо вам важко обрати потрібний – вам допоможуть. Вони ж шукатимуть пропозиції щодо роботи та курсів німецької.

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