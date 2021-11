Über das Teilen von Gütern, Zeit und Zuneigung

„Von den Ärmsten lernen, reich zu sein.“ Diesen Sonntag hören wir aus dem Markusevangelium (Mk 12, 38-44), die Geschichte der armen Witwe, die ihr letztes Geld spendet. Jesus sitzt und beobachtet eine Menge Menschen, die Geld in den Opferkasten geben. Er sieht reiche Menschen, die viel Geld abgeben. Aber eine Frau fällt ihm besonders auf: eine arme Witwe, die ihre letzten zwei Münzen zugunsten anderer gibt. Jesus freut sich über die großzügigen Abgaben der Menschen, aber diese arme Witwe hat seine Aufmerksamkeit besonders auf sich gezogen. Es ist sichtbar, dass sie kein Besitz hat und kaum zu essen kaufen kann und doch gibt sie das Einzige, was sie besitzt. Für die Witwe ist es ein Geben von Herzen, mit großem Gottvertrauen, ohne zu wissen, wie ihr Leben weitergehen kann. Für die reichen Menschen ist es ein Geben von Herzen aus Überfluss. Die Spende beeinflusst nicht den Fortgang ihres Lebens.

Was bedeutet nun diese Geschichte für mich? Soll ich etwa mein ganzes Geld geben und nur noch vom Vertrauen an Gott leben? Das wird schwer, und es ist sicher nicht von Gott gewollt, alles aufzugeben und als armer Mensch zu leben. Und sicherlich geht es nicht nur darum, sein Vermögen angemessen zu teilen, sondern auch um andere Güter wie Zeit, Zuneigung und Begeisterung. Das Sprichwort „Manchmal ist weniger mehr“ trifft es hier ganz gut.

Momente von Herzen

Zeit ist für viele Menschen ein seltenes Gut. Die Tage sind gut strukturiert, damit möglichst wenig Zeit verloren geht. Zwischen der Arbeit und privaten Terminen dann auch noch Zeit zu finden für mich ist schon manchmal schwer. Wenn wir Gott von dieser Zeit einige Momente bewusst schenken, dann ist es wie die Gabe der armen Witwe. Ein Moment der von Herzen kommt. Begeisterung gibt es in vielen Momenten. Begeisterung für den Lieblingsverein, Begeisterung für das Lieblingsessen, Begeisterung für so Vieles was uns im Leben wichtig ist. Gott wünscht sich für uns ein Leben in Begeisterung für ihn, für uns und unseren Nächsten. Ein Leben, in dem man mit wachen Augen umhergeht, gerne gibt und staunen kann.

Das Staunen über die kleinen Dinge geht häufiger unter. Doch von den Ärmsten können wir vielleicht genau das Lernen: Das Staunen und Begeistern für ein freundliches „Hallo“, unerwartet gutes Wetter, Momente zum Durchatmen, und vieles mehr. Was zählt ist das Verhältnis, unsere innere Einstellung zu den Gaben, die wir geben wollen. Ich wünsche Ihnen Momente des Reichwerdens für und mit Gott, unseren Nächsten und uns selbst.

Karolin Tiemann ist Gemeindeassistentin im Pastoralen Raum „Am Hagener Kreuz“.

