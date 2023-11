Über einen besonderen Adventsmarkt in Breckerfeld

Breckerfeld Jahr für Jahr stemmt Sabine Kind ihren kleinen Markt in Breckerfeld. Nach einer Absage im letzten Jahr soll es nun wieder losgehen:

Adventsmärkte gibt es viele. Jeder ist sicherlich für sich besonders. Und das gilt auch für diesen Markt in Breckerfeld. Besonders ist er deshalb, weil Sabine Kind ihn seit 23 Jahren schon in Eigenregie stemmt. Besonders ist er auch deshalb, weil er bei Sabine Kind zu Hause stattfindet. „Letztes Jahr musste ich gesundheitsbedingt leider absagen. Umso schöner finde ich es, dass es jetzt wieder losgeht. Der Markt gehört zu meinem Leben mittlerweile einfach dazu“, sagt die Breckerfelderin.

Eigentlich sollte schon nach dem 20. Jahr Schluss sein. Aber, das Herz hängt dann doch zu sehr an der Sache, die für Sabine Kind ein echtes Herzensprojekt ist - „nach dem Ausfall haben sich viele erkundigt, ob er dieses Jahr wieder stattfindet. Für mich stand schnell fest, dass ich noch weitermachen möchte.“ Ein Herzensprojekt sei der Markt für sie auch deshalb, weil die Einnahmen für den guten Zweck gespendet werden.

Sabine Kind freut sich, dass der Adventsbasar dieses Jahr wieder stattfinden kann. Foto: Sabine Kind / Privat

Wochenlange Arbeit im Voraus

Die Besucher hingegen sehen nur das, was sich am Tag selbst dort abspielt. Die dekorierten Verkaufstische, die Adventsgestecke, die handgemachte Deko. Wie viel Arbeit dahinter steckt, das sehen viele hingegen nicht. Gemeinsam mit Helferin Anja Winkelkemper arbeitet Sabine Kind schon Wochen vorher jeden Tag stundenlang an den Dekorationen, Kränzen, oder Adventsgestecken. „Für mich geht es aber eigentlich schon im Juli los - dann fange ich bereits an, Marmelade und Liköre einzukochen“, blickt die Organisatorin auf nur eine von zahlreichen Aufgaben.

Nach dem Ausfall haben sich viele erkundigt, ob er dieses Jahr wieder stattfindet. Für mich stand schnell fest, dass ich noch weitermachen möchte Sabine Kind, über ihren Adventsbasar

Vor dem Haus wird extra für diesen besonderen Tag, der in diesem Jahr am 25. November sein soll, ein kleiner Pavillon aufgebaut, um auch bei unbeständigem Wetter dem Adventsmarkt eine Chance zu geben. „Für die Besucher gibt es Kuchen und selbstgemachte Erbsensuppe“, gibt die Breckerfelderin Einblicke. Aufgrund der Vielzahl an Aufgaben würde sie sich freuen, wenn sich weitere ehrenamtliche Unterstützer finden würden. Sie können sich unter 02338/688042 bei ihr melden. Unter dieser Nummer sind auch Rückfragen, Bestellungen oder Tischreservierungen möglich. Besucht werden kann Sabine Kinds Adventsmarkt am 25. November von 11 bis 17 Uhr in Breckerfeld, Wahnscheid 12. Für sie steht fest: „Trotz all der Arbeit, die anfällt: Wir freuen uns.“

Bei dem Adventsmarkt gibt es neben Kränzen und Gestecken auch selbstgemachte Deko zu kaufen Foto: Michael Kleinrensing / WP

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen