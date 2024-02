Über Hagen schwappt eine Grippewelle hinweg

Bei einer Influenza-Grippe kann in schweren Fällen der Weg sogar ins Krankenhaus führen.

Hagen Die Zahl der Influenza-Grippefälle hat in Hagen rasant zugenommen. Das Gesundheitsamt empfiehlt eine Impfung.

Innerhalb von zwei Wochen ist die Zahl der gemeldeten Influenza-Infektionen in Hagen deutlich angestiegen. Lag die Zahl vor zwei Wochen noch bei 16 gemeldeten Fällen, so wurden in der vergangenen Woche bereits 53 Fälle dem Gesundheitsamt der Stadt Hagen gemeldet.

Die gemeldeten Fälle geben nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionen wieder, weil nur wenige durch einen Virusnachweis bestätigt und somit gemeldet werden. Die Dunkelziffer ist ungleich höher, es wird geschätzt, dass nur rund 1 Prozent der Erkrankten getestet werden. Das Gesundheitsamt geht aufgrund der bislang gemeldeten Fälle davon aus, dass ein fortlaufender Anstieg von Patienten erwartet werden muss.

Dr. Anjali Scholten ist die Leiterin des Gesundheitsamtes in Hagen Foto: Clara Treude / Stadt Hagen

Impfung wird empfohlen

„Die Influenzagrippe ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung“, sagt Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes, und empfiehlt die Durchführung einer Grippeschutzimpfung beim Hausarzt. „Eine Grippe kann jeden treffen, normalerweise insbesondere ältere Menschen, Schwangere und chronisch Kranke“, so Scholten, „ins Krankenhaus stationär eingewiesen werden zumeist Kleinkinder oder ältere Altersgruppen.“

Grippe: Wie viele Fälle werden gerade gemeldet?

Todesfälle beschränken sich zumeist auf die hohen Altersgruppen. In Hagen verstarben bislang zwei Menschen am Influenzavirus – beide waren nicht geimpft. Neben dem Influenzavirus kursieren im Winterhalbjahr auch zahlreiche andere Viren, wie zum Beispiel das RS-Virus, bei dem die gemeldeten Zahlen zurzeit zurückgehen. Wie bei allen Viren, die Atemwegserkrankungen hervorrufen, gelten auch beim Influenza-Virus 2 die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand halten, das Tragen einer Maske oder regelmäßiges Händewaschen

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen