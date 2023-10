Übersicht: Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2023 in Hagen

Hagen. Nicht mehr lange, dann stehen schon wieder Weihnachtsmärkte an. In Hagen gibt es eine große Auswahl. Die Termine in einer Übersicht:

Die Lichter im Dunkeln, das Beisammensein bei einem Glühwein, der Geruch von gebrannten Mandeln oder Crêpes in der Luft oder ein gemütlicher Bummel entlang der zahlreichen Stände – all das ist Weihnachtsmarkt. Und, so fern der Gedanke an Weihnachten bei Temperaturen um die 15 Grad und Sonnenschein noch liegt, so weit sind längst die Planungen für die Märkte vorangeschritten. Denn es dauert nicht mehr lange, bis sich die Innenstadt und andere Plätze in der Stadt wieder in adventlichem Gewand präsentieren.

Wir liefern eine Übersicht zu den Terminen in Hagen – sobald es weitere Infos gibt oder weitere Märkte hinzukommen, wird diese Liste ergänzt.

Hagener Weihnachtsmarkt: Auf den 56. Hagener Weihnachtsmarkt können sich alle Hagenerinnen und Hagener, aber natürlich auch Besucher aus umliegenden Städten, vom 23. November bis 30. Dezember freuen. Neben zahlreichen Ständen verteilt in der Innenstadt gibt es natürlich auch wieder besondere Events für Familien. Weitere bzw. ausführlichere Infos dazu folgen.

Nicht mehr lange, dann starten wieder die Weihnachtsmärkte. Auch in der Hagener Innenstadt rund um den Ebert-Platz laden Buden und Fahrgeschäfte wieder zum Verweilen ein. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, 11 bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr und sonntags 12 bis 20.30 Uhr. Wichtige Info: Am Totensonntag (26. November), ist der Weihnachtsmarkt von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet. An den drei Weihnachtstagen (24., 25. und 26. Dezember) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum: Stimmungsvoll soll es auch in diesem Jahr wieder im Freilichtmuseum werden – und zwar vom 1. bis zum 3. Dezember. Die Öffnungszeiten: Freitag, 1. Dezember: 14 bis 21 Uhr, Samstag, 2. Dezember: 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 3. Dezember: 11 bis 21 Uhr.

Der romantische Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum lockt jedes Jahr etliche Besucher an. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Adventsfest in Haspe: Ebenfalls vom 1. bis zum 3. Dezember gibt es adventliche Stimmung rund um den Kirchplatz/Frankstraße beim Adventsmarkt in Haspe. Die Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr und Sonntag 11 bis 15 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg: Der 19. romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg findet an drei Adventswochenenden statt. Dazu werden 1000 Quadratmeter Innenflächen im Alten und Neuen Palas liebevoll gestaltet. (1. Dezember: 16 bis 21 Uhr/ 2. Dezember: 13 bis 21 Uhr/ 3. Dezember: 13 bis 19 Uhr/ 8. Dezember: 16 bis 21 Uhr/ 9. Dezember: 13 bis 21 Uhr/ 10. Dezember: 13 bis 19 Uhr/ 15. Dezember: 16 bis 21 Uhr/ 16. Dezember: 13 bis 21 Uhr/ 17. Dezember: 13 bis 19 Uhr). Eintritt: Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 4 Euro. Es gibt einen Pendelbus ab Hohenlimburg Bahnhof. Kinder bis einschließlich 6 Jahren erhalten freien Eintritt. Weitere Infos folgen.

Draußen und auf den Innenflächen: An drei Adventswochenenden wird es dieses Jahr wieder den beliebten Markt am Schloss Hohenlimburg geben. Foto: Schloss Hohenlimburg

Lichtermarkt vor dem Rathaus Hohenlimburg: Auch der Lichtermarkt vor dem Rathaus Hohenlimburg soll in diesem Jahr wieder stattfinden – und zwar vom 1. Dezember bis 3. Dezember. Die Öffnungszeiten:, 1. Dezember: 17 bis 22, 2. Dezember: 14 bis 22 und 3. Dezember: 11 bis 18 Uhr. Veranstalter sind die Bezirksvertretung Hohenlimburg und der Lichtermarkt e.V.

Ebenfalls vom 1. bis zum 3. Dezember findet der Lichtermarkt vor dem Rathaus Hohenlimburg statt. Foto: WP Hagen/Archiv

Weihnachtsmarkt Boele: Glühwein und Weihnachtsstimmung gibt es Mitte des letzten Monats des Jahres – und zwar am 9. und 10. Dezember – auch am Boeler Kirchplatz. Die Öffnungszeiten: Samstag, 9.12., 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 10.12., 14-20 Uhr.

Viel los rund um den Kirchplatz: Auch in Boele steht dieses Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt an. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen: Der Schlosshof in Vorhalle wird dann vom 16. bis 17. Dezember wieder verschiedene Stände für Besucher in Weihnachtsstimmung bieten. Die Öffnungszeiten: 16.12., 14-20 Uhr und 17.12., 11-18 Uhr.

10.12.2022; Hagen, Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen in Hagen; Foto: Alex Talash

Adventsglühen auf dem Möllerhof: Außerdem ist ein gemütliches vorweihnachtliches Beisammensein auf dem Möllerhof geplant – und zwar vom 8. bis 9. Dezember in der Möllerstraße 35. Die Öffnungszeiten: Freitag ab 16 und Samstag ab 12 Uhr.

