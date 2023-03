Überwältigt: Hagenerin zielt mit Luftgewehr auf Polizisten

Hagen-Mitte. Eine Frau stiehlt in einem Hagener Waffengeschäft ein Luftdruckgewehr. Später richtete sie die Waffe auf Polizeibeamte und wird überwältigt.

Eine 39-jährige Frau hat am vergangenen Freitagmittag ein Luftdruckgewehr aus einem Geschäft in der Innenstadt und zielte damit auf Polizeibeamte, die sie während der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen antrafen. Gegen 11.30 Uhr meldete der Mitarbeiter des Waffengeschäftes am Märkischen Ring den Diebstahl des Gewehrs und beschrieb die flüchtige Täterin. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung erkannten Polizeibeamte die Frau in der Rembergstraße, an der Einmündung zur Eickertstraße. Die Waffe hielt sie in ihrer rechten Hand.

Beamte überwältigen Frau

Als sie die Polizisten, die den Streifenwagen inzwischen verlassen hatten, erblickte, richtete die Frau das Gewehr unmittelbar auf sie. Unter Vorhalt der Dienstwaffe forderten die Beamten die Frau dazu auf, das Gewehr abzulegen. Nachdem sie noch mehrfach mit der Mündung zwischen den Polizisten hin und her schwenkte, kam sie der Aufforderung nach. Es gelang den Beamten, die 39-Jährige zu überwältigen und ihr Handschellen anzulegen.

Bei einer genauen Betrachtung der Waffe erkannten sie, dass es sich um ein Druckluftgewehr handelte. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung der 39-Jährigen, weshalb sie schließlich zwangsweise durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Bedrohung.

