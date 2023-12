Um die Welt: Wer sind die Reisefreunde Hohenlimburg?

Hohenlimburg Sie waren in vielen Winkeln der Erde. Die Reisefreunde Hohenlimburg sind eine besondere Gruppe. Und sind noch lange noicht fertig.

Die Besucherinnen und Besucher im Bürgersaal Hohenlimburg freuen sich auf den Vortag von Eberhard Welz, Inhaber der Reiseagentur Reisefreunde - Hohenlimburg. Heute stellt er eine achttägige Islandrundreise und dann noch eine spektakuläre Fahrt mit der Bernina-Bahn von St. Moritz über den Bernina-Pass hinunter nach Tirano (Italien) vor. Bernd Lindner aus Elsey freut sich schon auf den Vortrag über Island. „Ich war in diesem Jahr mit den Reisefreunden in der Schweiz dabei. Das war eine hervorragende Organisation, man hat sich gut betreut gefühlt. Nächstes Jahr will ich deshalb mit zwei Freunden Island erkunden. Natürlich wieder mit den Reisefreunden“, freut sich Lindner schon.

Ein „waschechter“ Hohenlimburg

„Kennen Sie den mächtigsten Wasserfall Europas? Haben Sie schon mal 1000 Jahre alte Eisberge gesehen, die in einer Gletscherlagune treiben? Sie fahren mit einem Boot zwischen diesen mächtigen Eisbergen hindurch“, Eberhard Welz versteht es, seine Zuhörer mit Bildern und Erklärungen neugierig zu machen. Auf ferne Länder, auf Erlebnisse, auf besondere Momente und kleine Abenteuer. Aber auch auf grandiose Natur und nachhaltiges Reisen mit netter Gesellschaft. Welz ist ein waschechter „Hohenlimburger Junge“, genauer gesagt ein Elseyer Junge. Darauf legt er Wert.

Eberhard Welt von den Reisefreunden Hohenlimburg bei einem Vortrag in Hohenlimburg. Foto: Winfried Hoppmann

Er ist ein „alter Hase“ in der Reisebranche und hat von der Pike auf gelernt, Menschen auf Reise gehen zu lassen. Welz war zuletzt 20 Jahre lang in der Verkaufs- und Vertriebsleitung DB-Reise & Touristik Dortmund aktiv. „Eigentlich habe ich in meinem ganzen Leben nichts anderes gemacht, als Touristik“, meint Eberhart Welz, und er ist auch im Ruhestand immer noch aktiv. „Ich kann es immer noch nicht lassen, tut mir leid“, freut sich Welz sichtlich über 40 Jahre Touristikerfahrung. Es begann alles in den 1970ern an den Bahnhöfen Hohenlimburg und Iserlohn mit Tagesfahrten und Kegeltouren. Die professionelle Hohenlimburger Reiseagentur bietet mittlerweile mehrtägige Reisen weltweit an. Den Schritt in die Selbständigkeit hat Welz nie bereut. Die Kundinnen und Kunden bei den Hohenlimburger Reisefreunden, kurz genannt einfach „Reisefreunde“ oder „Welz-Reisen“, kommen mittlerweile auch aus den umliegenden Städten. Sie sind überwiegend über 60 Jahre alt und es fahren sowohl Paare als auch Singles mit. „Jedermann kann mitfahren, egal ob allein, zu zweit oder als kleine Gruppe“, sagt Welz.

Mich hat insbesondere die Verbundenheit der Menschen in Norwegen und Finnland mit der Natur geprägt. Wenn alle so wären, wie die Norweger und Finnen, hätten wir kein Problem auf dieser Erde. Das macht die Menschen dort glücklich Eberhard Welz

In der der ganzen Welt unterwegs

Die Reisefreunde waren seitdem in der ganzen Welt unterwegs. Bis auf die Antarktis hat Welz alle Kontinente besucht. Er legt besonderen Wert darauf, dass er alle Reisen selbst geplant, organisiert und in der Regel auch persönlich begleitet hat. Er freut sich über viele „Wiederholungstäter“, man kennt sich eben. Und man ist schnell beim persönlichen „Du“. Als regionales Unternehmen achten die Reisefreunde auch auf regionale Partner wie das Hohenlimburger Busunternehmen Hausemann & Mager. Die Zusammenarbeit soll zukünftig noch intensiver werden. Welz liebt besonders die nordischen Länder. „Billig-Billig“ ist nicht unser Geschäftsmodell. Es gibt keine Dumpingpreis-Strategie zu Lasten von Umwelt und Natur „, betont Eberhard Welz. Die Reisen sind wertig und werden mit professionellen und jahrelang bewährten Reisespezialisten im In- und Ausland durchgeführt.

Reisen hat immer etwas mit der Umwelt und dem Klima zu tun. „Wir machen es gern „besonders“ und dabei immer mit dem nötigen Respekt vor der Natur und Mutter Erde“ erläutert Welz. „Wir leben und erleben Nachhaltigkeit“. Die Gletscherschmelzen in Norwegen, Island und Grönland sind ihm bei Reisen immer wieder präsent und haben ihn beeinflusst. „Mich hat insbesondere die Verbundenheit der Menschen in Norwegen und Finnland mit der Natur geprägt. Wenn alle so wären, wie die Norweger und Finnen, hätten wir kein Problem auf dieser Erde. Das macht die Menschen dort glücklich“, sagt Welz. Bei Reisen innerhalb Deutschlands sind deshalb Inlandsflüge „ein absolutes no go“ und die Bahn ist die erste Wahl. Geflogen wird nur, wenn es sein muss. Bei Kreuzfahrten achten die Reisefreunde auf kleine Schiffe und Nachhaltigkeit der Anbieter. Bei Hurtigruten wurde z.B. bereits die gesamte Flotte energieeffizient modernisiert und es gibt mittlerweile Schiffe mit Hybridantrieb. Welz ist stolz, seit 2010 zertifizierter Hurtigruten-Spezialist zu sein.

Der Traum Transsibirische Eisenbahn

„Die Reisebranche ist dabei, sich zu verändern“, erläutert Eberhard Welz. Konflikte wie in Rußland und der Ukraine oder Israel würden bisherige Reiseziele verändern oder unmöglich machen. Klimaänderungen, heiße Sommer und Überschwemmungen würden zukünftig Reiseregionen verschieben. Die Menschen würden sich zukünftig mehr Richtung Norden orientieren. „Mein Traum wäre noch, mit den Reisefreunden mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren, das ist erstmal leider nicht möglich“, ergänzt Eberhard Welz.

