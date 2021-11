Umgestürzte Statue: Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung

Ein 52-Jähriger klettert in Hagen auf eine Skulptur des Malers Hermann Bettermann und stürzt mit ihr um. Er verstirbt kurz darauf.

Hagen. Zeugen sollen nun helfen, den Tod von „Wolle“ R., der von einem schweren Denkmal in Hagen erschlagen wurde, aufzuklären.

Eines ist sicher: Hinter dem Tod von Wolfgang „Wolle“ R. verbirgt sich mehr als ein tragisches Unglück. Seit über fünf Monaten ermittelt die Hagener Kripo in dem Fall der umgestürzten Bettermann-Statue am Landgericht. Die gut 300 Kilo schwere Bronzefigur war in der Nacht zum 18. Juni vom Sockel gekippt und hatte den 52-jährigen Hagener unter sich begraben.

Mit einem Zeugenaufruf will Kriminalhauptkommissar Wolfgang Trimpe jetzt Licht ins Dunkel des mysteriösen Vorfalls bringen.

Drei Tage nachdem Wolfgang R. ums Leben kam, schien für die Polizei Hagen der Fall bereits klar. Sie berichtete von einer „Sachbeschädigung“ am Denkmal des Malers Hermann Bettermann, bei der „ein Tatverdächtiger plötzlich verstarb“.

Allerdings: „Ein Zusammenhang zwischen dem Umfallen der Skulptur und dem Ableben des 52-Jährigen besteht nach derzeitiger Kenntnislage nicht. Todesursächlich könnte eine internistische Erkrankung gewesen sein“, hieß es in der Meldung aus dem Präsidium.

Umstände, die zum Tod von Wolfgang R. geführt haben, wurden aufgeklärt

Die Vermutungen erwiesen sich im Nachhinein als falsch. Inzwischen wurden die Umstände, die zum Tod von Wolfgang R. geführt haben, aufgeklärt. Er hielt sich kurz vor Mitternacht erst mit drei, später mit zwei Freunden auf der kleinen Grünfläche im Kreuzungsbereich der Heinitzstraße und der Eduard-Müller-Straße auf. Es war eine laue Sommernacht, ausgelassene Stimmung, Bier wurde getrunken. „Wolle“ war gut drauf, wollte Spaß machen und stieg auf den kleinen Betonsockel mit der Hermann-Bettermann-Skulptur. Er umarmte die Bronzefigur des Hagener Malers, der eine Palette in der Hand hält.

Und dann passierte es: Ohne weiteres Zutun kippten beide nach hinten und stürzten ins Gras. Wolfgang R. fiel rücklings, dass 300 Kilo schwere Denkmal direkt auf ihn drauf. Um 0.02 Uhr wurde der Rettungswagen alarmiert, der um 0.12 Uhr eintraf.

In der Zwischenzeit war es den Freunden gelungen, Wolfgang R. von der schwergewichtigen Bronze-Statute zu befreien. Er hatte, aufgrund der Umklammerung während des Falls, keine äußerlich erkennbaren Verletzungen. Doch er musste noch während des Transports ins AKH reanimiert werden und verstarb um 1.21 Uhr im Krankenhaus.

Schwere innere Verletzungen

Bei der Obduktion der Leiche in der Dortmunder Gerichtsmedizin wurden schwere innere Verletzungen festgestellt: „Tod aufgrund eines stumpfen Brust-Bauch-Traumas mit Blutverlust in die Bauchhöhle.“

Ermittelt wird seitdem wegen fahrlässiger Tötung. Denn, das hat ein vorläufig eingeholtes Statik-Gutachten ergeben, „die Bronze-Statue muss vor dem Unglücksfall von oben vom Sockel heruntergehoben worden sein“, so Staatsanwalt Michael Burggräf, „das muss maschinell, womöglich mit Hilfe eines Krans, passiert sein.“ Durch Menschenkraft allein unmöglich: „Das ist ausgeschlossen“, so Burggräf.

In Verdacht geriet deshalb zunächst eine Baufirma, die rund um das Denkmal Glasfaserkabel verlegt hatte und dazu den Boden aufreißen musste.

Bronzedenkmal stammt vom Künstler Uwe Will Der Hagener Künstler Uwe Will (80) hatte das private Bronzedenkmal 2013 gestaltet: Als Auftragsarbeit für die Urenkelin Silvia Bettermann, die damit ihren berühmten Großvater, den Maler Hermann Bettermann, ehren wollte. Die Statue wurde nach dem tragischen Vorfall nicht wieder aufgestellt. Die Staatsanwaltschaft hat sie als mögliches Beweismittel beschlagnahmt.

„Doch dann hat sich ein 44-jähriger Zeuge bei mir gemeldet“, verrät Kripo-Hauptkommissar Wolfgang Trimpe, „der den Ermittlungen eine Wende gegeben hat. Der Mann hatte am 19. Januar 2019 einen Gerichtstermin im Landgericht und will gesehen haben, dass das Denkmal bereits an diesem Tag abmontiert im Gras lag.“

Das könnte bedeuten, dass vielleicht noch irgendein anderer vorher dort tätig war, die Statue aus ihrer Verankerung gerissen und nicht wieder ordnungsgemäß auf den Sockel gestellt hat. Wenn sich das jetzt durch neue Zeugenaussagen bestätigt, würde die Ermittlungsakte noch dicker, aber der Fall des Todes von Wolfgang R. käme vielleicht seiner Aufklärung näher.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen