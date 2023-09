Am Hengsteysee in Hagen muss ein Teil des Gehweges sowie des Ruhrtalradweges gesperrt werden.

Verkehr Umgestürzte Weide am Hengsteysee: Gehweg wird gesperrt

Hagen. Der Ruhrverband plant eine ganztätige Bergungsaktion in Hagen: Dafür müssen ein Stück des Gehweges und Ruhrtalradwegs gesperrt werden.

Am Dienstag, 12. September, wird der Ruhrverband eine umgestürzte Weide an der wasserseitigen Uferböschung des Hengsteysees in Hagen bergen. Aus diesem Grund muss ein Teil des Ruhrtalradwegs sowie des entsprechenden Gehwegs zwischen Hengsteystraße und Siepen 2 auf einer Länge von rund 390 Metern für die Dauer der ganztägigen Bergungsaktion gesperrt werden.

„Der Ruhrverband bittet für sämtliche mit den Bergungsmaßnahmen einhergehenden Beeinträchtigungen um Verständnis“, heißt es dazu.

