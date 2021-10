Umhüllt vom Mantel der Geborgenheit

Auf die winterliche, aber auch christliche Geborgenheit blickt Gemeindereferentin Sabine Frye.

Der Winter steht vor der Tür. Dieser Gedanke löst manchmal beklemmende Gefühle aus. Dunkelheit, Schnee, Kälte. Doch der Winter bringt z. B. auch gemütliche Stunden mit Tee und Büchern oder Spaziergängen in klirrender Kälte mit einem warmen Mantel, in den man sich einkuscheln kann.

Ein warmer Mantel ist ein besonderes Kleidungsstück. In früheren Zeiten konnte der Besitz eines Mantels über Leben oder Tod entscheiden. Die Legende vom heiligen Martin, der seinen Mantel mit dem frierenden Bettler teilt, erzählt davon. Ein Mantel bietet Schutz vor Kälte, Wind und Regen, manchmal sogar vor dem Tod. In den katholischen Gottesdiensten wird morgen das Evangelium von der Heilung des blinden Bartimäus gelesen. Und in dieser Geschichte gibt es auch einen Mantel. Leider wird er meistens übersehen, aber es lohnt sich, ihn einmal zu beachten.

Bartimäus sitzt am Straßenrand und bettelt. Zufällig bekommt er mit, dass Jesus vorbeikommen soll, und von dem hat er schon gehört. Dass der nämlich ein Herz haben soll für alle, die an den Rändern des Lebens sitzen, so wie er. Das ist meine Chance, denkt er. Als Jesus tatsächlich kommt, schreit er laut: Jesus, hab’ Erbarmen mit mir! Jesus geht zu ihm und fragt: Was willst du, das ich dir tun soll? Eine seltsame Frage. Jeder kann sich doch denken, was Bartimäus will. Sehen natürlich! Doch anscheinend geht es hier um mehr als um das Sehen mit den Augen. Jesus hat Bartimäus nicht nur mit den Augen gesehen, sondern ihn auch mit seinem Herzen wahrgenommen. „Hab Erbarmen“ hat Bartimäus gerufen. Und in dem Wort „Erbarmen“ steckt viel. Das alte Wort „barmen“. Es bedeutet „klagen, jammern“. In der Form „sich barmen“: „mitleiden“, „Mitleid empfinden“.

Wer barmt, also klagt und weint, der sucht jemanden, der Mitleid hat. Wer den Klagenden wahrnimmt und sich erbarmt, der hört auf sein Herz und schenkt, was nötig ist, er ist voller Barmherzigkeit. Dieses Wort bedeutet im Hebräischen auch „Mutterschoß“. Und Mutterschoß ist ein Ursymbol für Geborgenheit. Wer Barmherzigkeit erfährt, der darf sich geborgen fühlen. Bartimäus hat sein Leben lang an den Straßenrändern gesessen, sich nach Geborgenheit, nach Nähe und Zugehörigkeit gesehnt und um Erbarmen geschrien. Jetzt erfährt er Barmherzigkeit – im wahrsten Sinn des Wortes. Jesus hat ihn wahrgenommen, Bartimäus spürt Liebe und Wärme, mit einem Wort: Geborgenheit. Seine Reaktion: Er springt auf und wirft seinen Mantel weg. Den braucht er jetzt nicht mehr, denn der Mantel steht für sein altes Leben, für das Elend, in dem allein der Mantel Wärme gab und Überleben sicherte. Aber das ist jetzt vorbei, denn Jesus schenkt eine andere Geborgenheit, die Geborgenheit in Gott. Der Lebensort des Bartimäus ist nicht mehr der Straßenrand, sondern der Weg hinter Jesus her – die Nachfolge.

Ich wünsche uns allen, dass wir in den Wintermomenten unseres Lebens einen wärmenden Mantel finden, nicht nur den aus Wolle, sondern den aus der Zuwendung anderer und den der Erfahrung der Liebe und Nähe Gottes!

Sabine Frye ist Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Johannes in Boele

