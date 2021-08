Schwerer Diebstahl Unbekannte bauen aus zwei BMW in Hagen die Lenkräder aus

Hochschulviertel. Offenbar gezielt gingen Täter vor, die in der Nacht zum Donnerstag gleich an zwei BMW in Hagen die Lenker ausbauten und mitgehen ließen.

Zwei besonders schwere Fälle von Diebstahl meldet die Polizei aus dem Hagener Hochschulviertel: Unbekannte Täter bauten wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag aus zwei BMW die Lenkräder aus und ließen sie mitgehen.

Bereits am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr wurde ein 49-jähriger Hagener in der Heinitzstraße auf eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem weißen BMW aufmerksam. Bestürzt musste er feststellen, dass die Täter das Lenkrad und darüber hinaus noch diverse Fahrzeugteile der Mittelkonsole entwendet hatten.

Bei näherem Hinsehen. . .

Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er seinen BMW am Mittwoch gegen 18 Uhr dort abgestellt hatte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Auch ein 28-jähriger Hagener musste am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Goebenstraße feststellen, dass eine der hinteren Scheiben seines grauen BMW eingeschlagen wurde. Bei näherem Hinsehen erkannte er, dass unbekannte Täter das Lenkrad ausgebaut und gestohlen haben. Geparkt hatte der Hagener das Auto am Vorabend gegen 23.30 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen.

Mann mit Pfefferspray attackiert

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Donnerstagabend vor einer Kneipe in der Innenstadt griff einer der Kontrahenten seinen Gegner (37) mit Pfefferspray an. Dann verließ er die Örtlichkeit fluchtartig.

Der 37-Jährige saß gegen 20.30 Uhr in dem Lokal in der Straße Am Hauptbahnhof, als der andere hereinkam und ihn aufforderte, mit ihm vor die Tür zu kommen. Draußen sprühte er ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und lief davon.

Durch Befragungen von anwesenden Gästen der Kneipe konnten die Polizeibeamten den Namen des Tatverdächtigen ermitteln. Sie trafen ihn allerdings in der Nähe des Lokals nicht mehr an. Das Opfer musste kurzzeitig durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

