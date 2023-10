Unbekannte Frevler stehlen Israel-Fahne vom Rathaus in Hagen

Hagen. Die Fahne des Staates Israel, die vor dem Rathaus an der Volme in Hagen wehte, wurde gestohlen. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Krieg im Nahen Osten hat endgültig Hagen erreicht: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonntag die Israel-Flagge vor dem Hagener Rathaus. Jetzt ermittelt der Staatsschutz, doch eine heiße Spur gibt es nach Informationen unserer Zeitung noch nicht.

Die Stadt Hagen hatte die Fahne am 13. Oktober an einem Fahnenmast vor dem Rathaus an der Volme gehisst. Damit wollte die Stadt ihre Solidarität mit Israel bekunden und ihr Mitgefühl für die Opfer der Hamas zum Ausdruck bringen. Die palästinensische Terrororganisation hatte Israel zuvor mit hunderten Raketen aus dem Gazastreifen heraus angegriffen, Geiseln genommen und Frauen und Kinder auf teilweise bestialische Art getötet.

Deutschlandweit antisemitische Angriffe

Nicht nur Hagen, auch viele andere Städte in Deutschland hatten danach ihre Solidarität mit Israel erklärt. An einigen Rathäusern wehte seither auch die Flagge Israels – der blaue Davidstern zwischen zwei blauen Streifen auf weißem Grund.

Die Stadt Hagen hatte die israelische Flagge am 13. Oktober gehisst, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden. Jetzt wurde sie gestohlen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Allerdings gab es deutschlandweit antisemitische Angriffe auf die Flaggen, beispielsweise am Roten Rathaus in Berlin, in Braunschweig und in Stade. Und jetzt eben leider auch in Hagen.

Halteseile wurden durchtrennt

Die Täter durchtrennten offenbar die Halteseile der Israel-Fahne – möglicherweise mit Feuer, denn die Bänder des Fahnenmastes wiesen Brandspuren auf. Dann wurde die Fahne heruntergeholt und mitgenommen. Polizei und Ordnungsamt in Hagen nahmen den Fall am Sonntagmittag auf, nachdem einem Passanten das Fehlen der Fahne aufgefallen war.

Das durchtrennte Halteseil in Hagen weist Brandspuren auf. Foto: Alex Talash

Konflikte um die israelische Flagge hatte es auch in Hagen bereits vor zweieinhalb Jahren gegeben. Im Frühjahr 2021 war die Fahne am Rathaus erst gehisst und dann vorzeitig wieder eingeholt worden. Weil der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gerade zu eskalieren drohte, fürchtete die Stadt teils militante Reaktionen von Hagener Muslimen. Hochgezogen worden war die Flagge seinerzeit aus Anlass des Jahrestags der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland.

