Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei sucht Täter

Polizisten sichern in der Nacht Spuren, nachdem ein Bankautomat neben einem Edeka-Markt in Hagen gesprengt worden ist.

Hagen/Mönchengladbach. In Hagen und Mönchengladbach haben Unbekannte Geldautomaten gesprengt. Die Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief zunächst ohne Erfolg.

Zwei laute Knall-Geräusche haben Anwohner in der Nacht in Dahl aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter hatten um kurz vor 2 Uhr den freistehenden Geldautomaten neben dem Edeka-Markt gesprengt. Die Trümmerteile flogen meterweit durch die Luft, verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten nach Zeugenhinweisen mit einem Pkw mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Ob und wieviel Geld die Automatensprenger erbeutet haben, ist noch nicht bekannt.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei - verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat in der Nacht noch umfangreiche Spuren gesichert. Glück hatte diesmal der Edeka-Markt: Nach der erfolglosen Sprengung im Mai 2019 wurde der Automat auf den Parkplatz versetzt. Grund: Durch einen Schwelbrand war der Supermarkt damals längere Zeit geschlossen. Die drei Täter konnten ermittelt werden und wurden vom Landgericht zu Haftstrafen verurteilt.

In Mönchengladbach gab es in der Nacht einen weiteren Fall. Gegen 3.40 hatten dort Zeugen die Polizei alarmiert. Dort wurde der Automat in der Filiale der Deutschen Bank in Wickrath gesprengt. Anwohner hatte drei oder vier Verdächtige beobachtet, die nach der Explosion in einem dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit davon fuhren. Die Täter sind flüchtig.