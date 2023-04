Polizei in Hagen Unbelehrbar: Mann in Hagen erneut ohne Führerschein erwischt

Hohenlimburg. Bei einer Fahrzeugkontrolle der Polizei in Hagen-Hohenlimburg bricht das Lügengebäude eines Mannes schnell zusammen.

Ein offensichtlich unbelehrbarerer Autofahrer ist der Polizei am vergangenen Samstag in Hagen-Hohenlimburg zum wiederholten Male ins Netz gegangen. Gegen 7 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durch. In Höhe der McDonalds-Filiale wurde ein 23-jähriger Mann in seinem Opel überprüft. Aufgrund verschiedener Verdachtsmomente wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der ein positives Ergebnis lieferte. Der 23-jährige Iserlohner hatte keinerlei Ausweisdokumente dabei und macht daher nur mündliche Angaben zu seiner Person.

Falsche Personalien vorgespiegelt

Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen stellte sich jedoch heraus, dass er die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Der Grund dafür wurde schnell klar. Der 23-jährige hatte keinen Führerschein mehr und war schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Das letzte Mal zwei Wochen vor dieser Kontrolle. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es folgten diverse Strafanzeigen.

