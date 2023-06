Polizei Unfall am Loxbaum in Hagen: Kind wird schwer verletzt

Loxbaum. Ein Kleinbus prallte gegen einen Beleuchtungsmasten. Drei Insassen werden verletzt ins Krankenhaus gebracht, ein Kind wird schwer verletzt:

Drei Personen sind bei einem Unfall in Hagen am Loxbaum verletzt worden. Ein Kind, das hinten im Unfallwagen saß, wurde schwer verletzt. Die 44-jährige Fahrerin war am Morgen gegen 8 Uhr mit ihrem Mercedes-Kleinbus auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Boele unterwegs.

Wagen kommt von der Straße ab

Auf Höhe der Haltestelle Loxbaum kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab, fuhr über den Bordstein auf eine Mittelinsel und prallte dort gegen einen Beleuchtungsmasten.

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Feithstraße

In Folge des Aufpralls hob das Auto kurz ab und landete wieder auf der Fahrbahn. Ein BMW-Fahrer (42) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Unfallwagen auf. Die Frau und die beiden Kinder wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Feithstraße. Der Verkehr wurde von der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

