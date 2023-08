Der Lastwagen liegt auf dem Mittelstreifen der A45 in Hagen.

Autobahnpolizei Unfall auf A45 in Hagen: Lkw liegt auf Mittelschutzplanke

Hagen. Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagnachmittag in der Baustelle auf der A45 in Hagen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Zu einem Lkw-Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der A45 gekommen. Ein aus Lüdenscheid in Richtung Dortmund fahrender Lasterfahrer verlor gegen 16.20 Uhr 300 Meter vor der Ausfahrt Hagen-Süd die Kontrolle über sein schweres Fahrzeug, krachte gegen eine Betonschutzwand und kippte schließlich um. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Auf dem abschüssigen Streckenteil zwischen der Brunsbecke und Hagen befindet sich derzeit eine langgezogene Baustelle mit verengten Fahrstreifen. Hier ereignete sich der Unfall. Der Lastwagen blieb in der Straßenmitte auf der Mittelschutzplanke liegen und ragte in beide Richtungsfahrbahnen hinein.

Autobahn musste nicht gesperrt werden

Die Sauerlandlinie musste allerdings weder in der einen noch der anderen Richtung gesperrt werden. Wegen der vor einigen Monaten gesprengten Rahmedetalbrücke ist die A45 bei Lüdenscheid bekanntlich unterbrochen. Dadurch herrscht zwischen Hagen und Lüdenscheid viel weniger Verkehr als früher, so dass es nach dem Unfall nicht zu einem Stau kam.

+++Lesen Sie auch: E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogen und Alkohol in Hagen+++

Die Bergung des Lastwagens brauchte natürlich Zeit und sollte nach Angaben der Autobahnpolizei in Dortmund gegen 19.30 Uhr beendet sein. Der Lastwagen hatte Metallteile geladen. Vor Ort war die Feuerwehr aus Lüdenscheid.

Unfall auch auf der anderen Autobahnseite

Nur etwa eine Viertelstunde vor dem Lkw-Unfall war es auf der anderen Fahrbahnseite zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen im Grünstreifen neben der A45 gelandet.

+++Auch spannend: Ungeziefer an Schule, Eltern in Hagen gehen auf die Barrikaden+++

Der Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist nicht bekannt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen