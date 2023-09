Blaulicht Unfall auf Volmeabstieg in Hagen: Auto prallt in Leitplanke

Hagen. Ein Audi kommt in Hagen in einer Kurve am Volmeabstieg von der Straße ab und prallt in die Leitplanke. Dabei wird das Vorderrad abgerissen.

Im Kurvenbereich des Volmeabstiegs in Hagen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen: Ein Auto war dort von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin (57) mit ihrem Audi in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke.

Bei dem Unfall wurde der linke Vorderreifen samt Radaufhängung abgerissen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dabei riss das linke Vorderrad samt Radaufhängung ab. Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Geprüft wird auch, ob es sich möglicherweise um einen Technischen Defekt gehandelt haben kann.

