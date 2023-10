Unfall Breckerfeld: Motorradfahrer (21) verliert Kontrolle

An der L 528 in Breckerfeld hat ein Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist gestürzt.

Breckerfeld. Und wieder ein Motorrad-Unfall in Breckerfeld: Ein 21-Jähriger hat am Samstag die Kontrolle über seine Maschine verloren. Die Hintergründe.

Ein 21-Jähriger ist am Samstag gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 528 in Breckerfeld gestürzt. Er war in Richtung Zurstraße unterwegs.

Kurz vor dem Abzweig Möcking hatte er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Hierbei wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Motorrad-Unfälle: Priorei und L 699 im Fokus

Zuletzt war es in Breckerfeld immer wieder zu Motorradunfällen gekommen. Teilweise wurden die Fahrer schwer verletzt. Im Fokus standen die Prioreier Straße, die jetzt an Wochenenden für Motorradfahrer gesperrt wird, und die L 699, die von Ennepetal durch das Tal der Ennepe hinauf nach Breckerfeld führt.

