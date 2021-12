Autobahn Unfall mit zwei Lastwagen im Tunnel auf der A1 in Hagen

Hagen. Auf der A1 hat es am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Unfall im Vorhaller Tunnel gegeben. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt.

Unfall auf der A1 in Hagen: Zwei Lastwagen sind im Vorhaller Tunnel am Ende eines Staus aufeinander gefahren und blockieren derzeit die Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen sind nicht passierbar, nur die linke Fahrspur ist frei.

Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde bei der Kollision niemand verletzt. Allerdings musste hinter dem Unfallgeschehen ein Auto mit einem Pferdeanhänger stark abbremsen. Dadurch stürzte das Tier, konnte aber wieder auf die Hufe gebracht werden und blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Wegen des Unfalls verlassen zahlreiche Autofahrer die A1 an der Anschlussstelle Hagen-Nord und suchen sich einen Weg durch Boele. Einige Straßen sind nach Polizeiangaben total überlastet.

Inzwischen ist die Fahrbahn der A1 geräumt und die drei Spuren in Richtung Köln können wieder genutzt werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen