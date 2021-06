Bei einem Verkehrsunfall am Hansering in Breckerfeld ist der Fahrer eines Mercedes schwer verletzt worden. Kräfte der Feuerwehr haben das Dach des Pkw aufgeschnitten und befreien den Schwerverletzten.

Unfall Unfall in Breckerfeld: Mercedes prallt ungebremst gegen Baum

Breckerfeld. Bei einem Unfall in Breckerfeld ist am Dienstagabend ein Mercedesfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber landete.

Ein Mercedesfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Breckerfeld schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Die genauen Umstände des Unfalls am Hanserings in Höhe des Altenzentrums Breckerfeld sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Fest steht lediglich, dass der Mann, der sich schwere Verletzungen zuzog, alleine in dem Auto saß.

Feuerwehr muss das Dach vom Fahrzeug trennen

Offenbar war er auf der Straße Vor dem Tore bergab aus Richtung des Kreisverkehrs unterwegs. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wohl nahezu ungebremst in eine Böschung fuhr und schließlich einen Baum rammte, ist noch völlig unklar.

Die Rettung des Verletzten aus dem völlig zerstörten Fahrzeug gestaltete sich schwierig. Feuerwehrleute mussten das Dach des silberfarbenen Mercedes abtrennen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen