Unfall in Hagen: Ein 13-jähriger Schüler wurde von einem Linienbus angefahren und in ein Krankenhaus transportiert.

Unfall Unfall in Hagen: 13-jähriger Schüler von Bus angefahren

Hagen. Bei einem Unfall in Hagen ist ein 13-jähriger Schüler verletzt worden. Er wurde beim Überqueren der Straße von einem Linienbus angefahren.

Ein 13-jähriger Schüler ist am Freitagmittag von einem Linienbus angefahren worden. Dabei wurde er leicht am Knie verletzt.

Als der Schüler gegen 13.30 Uhr am Freitag an einer Bushaltestelle an der Badstraße die Straßenseite wechseln wollte, übersah er nach Angaben der Polizei den Linienbus. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Schüler das Krankenhaus wieder verlassen.

